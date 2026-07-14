Компании начали отказываться от американских ИИ из-за высокой цены: что они выбирают вместо этого

Высокая стоимость эксплуатации передовых нейросетей заставляет большие корпорации искать альтернативы. На смену дорогостоящим американским разработкам приходят значительно более доступные решения из Китая, которые ставят под угрозу доминирование лидеров рынка и меняют правила игры в глобальной технологической индустрии.

Почему бизнес отказывается от "золотого стандарта" США?

На мировом рынке искусственного интеллекта происходит тихая революция. Большие компании, такие как DoorDash, Airbnb и Siemens, начали активно внедрять китайские модели ИИ вместо привычных продуктов OpenAI или Anthropic. Главной причиной такой миграции стала агрессивная ценовая политика разработчиков из КНР и их готовность предоставлять более гибкие инструменты для адаптации. Об этом сообщает издание Futurism.

Предприятия начинают понимать: "Эй, нам не нужна лучшая модель, мы можем использовать более быстрые и дешевые модели",

– прокомментировал генеральный директор ИИ-платформы Featherless AI Юджин Чи.

Финансовая нагрузка на компании, интегрировавшие ИИ в свои рабочие процессы, растет с каждым месяцем. Несмотря на обещания разработчиков повысить производительность труда, реальные расходы на лицензии и использование облачных мощностей часто превышают ожидаемую прибыль.

По данным платформы OpenRouter, которая отслеживает использование популярных моделей, китайские разработки от DeepSeek и Z.ai по популярности уже обогнали Claude от Anthropic и ChatGPT.

Масштабы расходов на американский ИИ впечатляют. Согласно исследованию Ramp AI Index, компании, наиболее активно внедряющие технологии искусственного интеллекта, тратят в среднем около 7500 долларов на одного сотрудника ежемесячно. В отдельных случаях ситуация становится критической: был зафиксирован случай, когда одна организация потратила более 500 миллионов долларов всего за месяц на использование модели Claude. Такие цифры заставляют руководство искать любые способы оптимизации бюджетов.

Преимущества китайских моделей: не только цена

Китайские стартапы предлагают не просто дешевую имитацию, а вполне конкурентоспособные продукты. Например, выход модели GLM-5.2 от стартапа Z.ai вызвал значительный резонанс в технологических кругах Кремниевой долины. Эксперты признали, что эта система по своим возможностям практически не уступает лучшим американским аналогам, однако ее использование обходится в разы дешевле.

Помимо финансовой выгоды, важным фактором является подход "open-weight". В отличие от закрытых систем американских корпораций, китайские модели часто позволяют пользователям видеть внутренние параметры и настройки. Это позволяет бизнесу "подгонять" модель под конкретные задачи, а также обеспечивает лучший контроль над обработкой конфиденциальных данных, что критически важно для кибербезопасности.

Соучредитель DoorDash Энди Фанг подтвердил, что компания экономит значительные средства, передавая "низкоуровневую работу" нейросети от китайского стартапа Moonshot AI. В то же время стартап Lindy из Сан-Франциско полностью отказался от инструментов Anthropic в пользу последних моделей DeepSeek V4.

Геополитические риски и цифровая безопасность

Несмотря на экономические выгоды, переход на китайские технологии имеет и политический подтекст. Некоторые иностранные и даже американские компании начали терять доверие к США как к надежному поставщику технологий. Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа заблокировала доступ к модели Mythos от Anthropic для зарубежных пользователей. Такой шаг наглядно продемонстрировал опасность зависимости от одного поставщика, который может в любой момент разорвать сотрудничество из-за политических решений.

Сложившаяся ситуация демонстрирует прагматизм бизнеса: когда на чашах весов оказываются миллиардные расходы и геополитические споры, корпорации выбирают эффективность. Если американские разработчики не смогут снизить стоимость своих услуг, "китайский слон в комнате" может вскоре стать полноправным хозяином мирового рынка искусственного интеллекта.