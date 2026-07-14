Чому бізнес відмовляється від "золотого стандарту" США?

На світовому ринку штучного інтелекту відбувається тиха революція. Великі компанії, як-от DoorDash, Airbnb та Siemens, почали активно впроваджувати китайські моделі ШІ замість звичних продуктів OpenAI чи Anthropic. Головною причиною такої міграції стала агресивна цінова політика розробників із КНР та їхня готовність надавати більш гнучкі інструменти для адаптації. Про це повідомляє видання Futurism.

Підприємства починають розуміти: "Гей, нам не потрібна найкраща модель, ми можемо використовувати швидші та дешевші моделі",

– прокоментував генеральний директор ШІ-платформи Featherless AI Юджин Чі.

Фінансове навантаження на компанії, які інтегрували ШІ у свої робочі процеси, зростає щомісяця. Попри обіцянки розробників підвищити продуктивність праці, реальні витрати на ліцензії та використання хмарних потужностей часто перевищують очікувані прибутки.

За даними платформи OpenRouter, яка відстежує використання популярних моделей, китайські розробки від DeepSeek та Z.ai за популярністю вже випередили Claude від Anthropic та ChatGPT.

Масштаби витрат на американський ШІ вражають. Згідно з дослідженням Ramp AI Index, компанії, які найбільш віддані технологіям штучного інтелекту, витрачають у середньому близько 7500 доларів на одного працівника щомісяця. В окремих випадках ситуація стає критичною: зафіксували випадок, коли одна організація витратила понад 500 мільйонів доларів лише за місяць на використання моделі Claude. Такі цифри змушують менеджмент шукати будь-які шляхи для оптимізації бюджетів.

Переваги китайських моделей: не лише ціна

Китайські стартапи пропонують не просто дешеву імітацію, а цілком конкурентоспроможні продукти. Наприклад, вихід моделі GLM-5.2 від стартапу Z.ai викликав неабиякий резонанс у технологічних колах Кремнієвої долини. Фахівці визнали, що ця система за своїми можливостями майже не поступається найкращим американським аналогам, проте її використання обходиться в рази дешевше.

Окрім фінансової вигоди, важливим фактором є підхід "open-weight". На відміну від закритих систем американських корпорацій, китайські моделі часто дозволяють користувачам бачити внутрішні параметри та налаштування. Це дає бізнесу змогу "ліпити" модель під конкретні завдання, а також забезпечує кращий контроль над обробкою конфіденційних даних, що є критично важливим для кібербезпеки.

Співзасновник DoorDash Енді Фанг підтвердив, що компанія економить значні кошти, передаючи "низькорівневу роботу" нейромережі від китайського стартапу Moonshot AI. Водночас стартап Lindy з Сан-Франциско повністю відмовився від інструментів Anthropic на користь останніх моделей DeepSeek V4.

Геополітичні ризики та цифрова безпека

Попри економічні вигоди, перехід на китайські технології має і політичний підтекст. Деякі іноземні та навіть американські компанії почали втрачати довіру до США як до надійного постачальника технологій. Це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа заблокувала доступ до моделі Mythos від Anthropic для закордонних користувачів. Такий крок наочно продемонстрував небезпеку залежності від одного постачальника, який може в будь-який момент розірвати співпрацю через політичні рішення.

Ситуація, що склалася, демонструє прагматизм бізнесу: коли на шальках терезів опиняються мільярдні витрати та геополітичні суперечки, корпорації обирають ефективність. Якщо американські розробники не зможуть знизити вартість своїх послуг, "китайський слон у кімнаті" може незабаром стати повноправним господарем світового ринку штучного інтелекту.