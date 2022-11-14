Ученые посчитали, на сколько поднимется температура планеты из-за взрывов на "Северных потоках"

Утечки газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море были обнаружены рано утром 26 сентября. Тогда в атмосферу попало до 275 000 тонн метана, наиболее проблемного для климата газа.

Ученым давно известно, что метан значительно сильнее влияет на климат Земли, чем другие газы, в том числе углекислый. Он быстрее разогревает планету и дольше рассеивается. Поэтому экологи внимательно следили за ситуацией вокруг взрывов и сделали прогнозы по их влиянию.

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Что говорят ученые

Утечка природного газа из газопроводов Nord Stream, возможно, была крупнейшей в истории утечкой метана из инфраструктуры, созданной человеком, но все же китайские ученые утверждают, что он был недостаточно значительным, чтобы оказать ощутимое влияние на климат Земли.

Метан обычно выделяется естественным образом из разлагаемых веществ, а также из свалок и в результате сельскохозяйственной деятельности. Основным источником глобальных выбросов метана является нефтегазовая промышленность, ежегодно выбрасывающая около 77 миллионов тонн метана.

Инцидент с "Северным потоком" привел к выбросам метана, эквивалентным примерно однодневным выбросам всего нефтегазового сектора. Такое количество метана стоит планете всего на, подсчитали исследователи.

Такое незначительное потепление невозможно ощутить в экосистемах или человеческом обществе. Несмотря на это, антропогенный метан является вторым по величине фактором глобального потепления и выбрасывается из многих секторов сельского хозяйства и промышленности. Если мы хотим достичь целевого показателя потепления ниже 1,5 градуса Цельсия или 2 градуса Цельсия, установленного Парижским соглашением, следует избегать повреждения инфраструктуры, подобного тому, чтобы мы могли лучше контролировать и сокращать выбросы метана,

– сказал в заявлении Сяолун Чен, климатолог из Института физики атмосферы Китайской академии наук.

Напомним, сейчас одной из версий, выдвигаемых по причинам взрывов, является диверсия. Исследование, проведенное WIRED, показывает, что два больших корабля с выключенными трекерами появились у мест утечки за несколько дней до инцидента. Согласно анализу изображений из нескольких спутников, проведенному компанией по мониторингу спутниковых данных SpaceKnow, два "темных корабля", каждый размером примерно от 95 до 130 метров, прошли в пределах нескольких миль от мест утечки. Кому они принадлежат, неясно. Россия свою причастность отрицает.