Самый быстрый суперкомпьютер мира снова в Китае – США утратили первое место

Мировой рейтинг суперкомпьютеров претерпел неожиданные изменения: впервые за почти десятилетие первое место вновь заняла система из Китая. Новый рекордсмен преодолел отметку, которая еще недавно считалась пределом технических возможностей.

Китайский суперкомпьютер LineShine, разработанный в рамках National Supercomputer Center of China, возглавил обновленный рейтинг самых быстрых вычислительных систем мира. Об этом пишет Engadget.

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Кто создал самый мощный суперкомпьютер в мире?

По данным организации TOP500, система достигла производительности 2,198 экзафлопса. Это первый случай, когда суперкомпьютер стабильно превысил отметку в 2 экзафлопса в вычислениях двойной точности.

LineShine опередил предыдущего лидера — систему El Capitan, которая работает в Lawrence Livermore National Laboratory в США и демонстрирует результат 1,809 экзафлопса. Таким образом, Китай впервые с 2017 года вернул себе первое место в глобальном рейтинге суперкомпьютеров.

В отличие от большинства современных суперкомпьютеров, LineShine не использует графические процессоры. Вместо этого система построена на архитектуре с кастомными CPU.

В её основе — 304-ядерный процессор собственной разработки, а общее количество ядер в системе достигает 13,79 миллиона. Процессоры работают на частоте 1,55 гигагерца и объединены проприетарной высокоскоростной сетью передачи данных. Потребление энергии системы составляет примерно 42,2 мегаватта. При этом эффективность вычислений достигает 52,07 гигафлопса на ватт, что является одним из лучших показателей для столь масштабных систем.

По словам доктора Джека Донгарры, одного из авторов рейтинга TOP500, архитектура LineShine является нетипичной для лидеров рынка.

"Это впечатляющая система. Они обошли ограничения, создав решение, которое не зависит от графических процессоров", — отметил он.

Почему США утратили лидерство?

Предыдущий лидер — суперкомпьютер El Capitan — удерживал первое место благодаря высокой производительности на базе гибридной архитектуры с использованием GPU. Однако новый китайский подход сделал ставку на масштабирование CPU-вычислений.

В топ-5 рейтинга также остаются другие мощные системы:

Frontier в Oak Ridge National Laboratory — 1,353 экзафлопса

Aurora в Argonne National Laboratory — 1,012 экзафлопса

Jupiter Booster в Jülich Supercomputing Centre — ровно 1 экзафлопс

Таким образом, в клубе экзафлопсных систем теперь уже пять суперкомпьютеров: один в Китае, три в США и один в Германии.

Аналитики TOP500 отмечают, что современная индустрия суперкомпьютеров больше не движется по единому технологическому пути. Напротив, появляется значительное разнообразие архитектур.

В различных системах используются процессоры Intel, AMD, NVIDIA, а также собственные решения, как в случае с LineShine. Некоторые разработчики делают ставку на классические CPU, другие — на GPU или гибридные системы с ускорителями. Это означает, что рынок суперкомпьютеров становится всё более фрагментированным и конкурентным, а универсального подхода к созданию самых быстрых систем пока не существует.

Что означает новый рекорд для науки и технологий?

Преодоление отметки в 2 экзафлопса открывает новые возможности для научных исследований. Такие системы используются для моделирования климата, физических процессов, разработки новых материалов и сложных AI-вычислений.

Хотя технические детали LineShine остаются частично засекреченными, эксперты отмечают, что появление такого суперкомпьютера может изменить баланс сил в глобальной гонке вычислительных технологий.