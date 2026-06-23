Китайський суперкомп'ютер LineShine, розроблений у межах National Supercomputer Center of China, очолив оновлений рейтинг найшвидших обчислювальних систем світу. Про це пише Engadget.

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Хто створив найпотужніший суперкомп'ютер світу?

За даними організації TOP500, система досягла продуктивності 2,198 екзафлопса. Це вперше, коли суперкомп'ютер стабільно перевищив позначку у 2 екзафлопси в обчисленнях подвійної точності.

LineShine випередив попереднього лідера – систему El Capitan, яка працює в Lawrence Livermore National Laboratory у США та показує результат 1,809 екзафлопса. Таким чином Китай вперше з 2017 року повернув собі перше місце у глобальному рейтингу суперкомп'ютерів.

На відміну від більшості сучасних суперкомп'ютерів, LineShine не покладається на графічні процесори. Замість цього система побудована на архітектурі з кастомними CPU.

У її основі – 304-ядерний процесор власної розробки, а загальна кількість ядер у системі сягає 13,79 мільйона. Процесори працюють на частоті 1,55 гігагерца та об'єднані пропрієтарною високошвидкісною мережею передачі даних. Споживання енергії системи становить приблизно 42,2 мегавата. При цьому ефективність обчислень досягає 52,07 гігафлопса на ват, що є одним із найкращих показників для настільки масштабних систем.

За словами доктора Джека Донгарри, одного з авторів рейтингу TOP500, архітектура LineShine є нетиповою для лідерів ринку.

Це вражаюча система. Вони обійшли обмеження, створивши рішення, яке не залежить від графічних процесорів, – зазначив він.

Чому США втратили першість?

Попередній лідер – суперкомп'ютер El Capitan – утримував перше місце завдяки високій продуктивності на базі гібридної архітектури з використанням GPU. Однак новий китайський підхід зробив ставку на масштабування CPU-обчислень.

У топ-5 рейтингу також залишаються інші потужні системи:

Frontier у Oak Ridge National Laboratory – 1,353 екзафлопса

Aurora у Argonne National Laboratory – 1,012 екзафлопса

Jupiter Booster у Jülich Supercomputing Centre – рівно 1 екзафлопс

Таким чином, у клубі екзафлопсних систем тепер уже п'ять суперкомп'ютерів: один у Китаї, три у США та один у Німеччині.

Аналітики TOP500 відзначають, що сучасна індустрія суперкомп'ютерів більше не рухається єдиним технологічним шляхом. Навпаки, з'являється значна різноманітність архітектур.

У різних системах використовуються процесори Intel, AMD, NVIDIA, а також власні рішення, як у випадку LineShine. Деякі розробники роблять ставку на класичні CPU, інші – на GPU або гібридні системи з прискорювачами. Це означає, що ринок суперкомп'ютерів стає дедалі більш фрагментованим і конкурентним, а універсального підходу до створення найшвидших систем поки що не існує.

Що означає новий рекорд для науки і технологій?

Перетин позначки у 2 екзафлопси відкриває нові можливості для наукових досліджень. Такі системи використовуються для моделювання клімату, фізичних процесів, розробки нових матеріалів і складних AI-обчислень.

Хоча технічні деталі LineShine залишаються частково засекреченими, експерти відзначають, що поява такого суперкомп'ютера може змінити баланс сил у глобальній гонці обчислювальних технологій.