Ждать осталось недолго: вот когда iPhone по-настоящему изменится

Уже много лет мы получаем примерно одинаковый дизайн iPhone – он нравится пользователям, потому что предлагает минималистичный и элегантный корпус. Однако многим хочется и чего-то нового. К счастью, инсайдеры уже давно сообщают, что в ближайшие годы Apple готовит существенные изменения. Новые сообщения раскрывают, когда ожидается самая радикальная трансформация.

Новый iPhone

Apple планирует крупнейшее за всю историю изменение дизайна iPhone в 2027 году. Согласно последним свидетельствам, ожидается запуск моделей с полноэкранным дисплеем без каких-либо вырезов. По слухам, фронтальная камера и все элементы системы Face ID будут скрыты под OLED-экраном, что позволит создать настоящий "безрамочный" опыт пользования – никаких "челок", вырезов и островков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Digital Chat Station.

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В последующие годы предусмотрено несколько важных шагов по направлению к этому радикальному редизайну. В 2026 году Apple планирует выпустить iPhone с перфорированным отверстием под фронтальную камеру – еще один этап на пути к полноэкранному форм-фактору.

Что касается моделей iPhone 17, которые выйдут в 2025 году, то инсайдер Digital Chat Station сообщает о минимальных изменениях в дизайне. Однако серия получит обновление конфигурации объектива камеры. Пока неизвестно, достанется ли это обновление более бюджетной версии iPhone 17 Air – остается только ждать дополнительных деталей.

Для iPhone 18, запланированного на 2026 год, инсайдер утверждает: все элементы Face ID, включая точечный проектор и инфракрасный бластер, будут размещены под экраном. Но фронтальная камера пока будет оставаться видимой – в виде перфорации, как в современных Android-смартфонах. Сейчас неясно, повлияет ли такое изменение на точность распознавания лица, но если она не будет соответствовать жестким стандартам Apple, компания, вероятно, быстро откажется от этого решения.

Что касается моделей 2027 года, то Apple имеет амбициозную цель – полностью скрыть как фронтальную камеру, так и компоненты Face ID за дисплеем. Это позволит достичь идеального полноэкранного вида, который в компании считают ключевым прорывом для массового рынка. Однако история показывает, что подэкранные камеры, которые уже испытывали другие производители, в частности китайские бренды, часто имели проблемы с качеством изображения.

Как именно Apple собирается решить эту техническую сложность – пока неизвестно. Компания уже неоднократно задерживала запуск новых функций из-за технических трудностей, и не исключено, что и на этот раз технология потребует еще нескольких итераций перед полноценным внедрением. Стоит также помнить: на этапе разработки Apple нередко меняет решения. Поэтому к утечкам стоит относиться с осторожностью, даже если они кажутся убедительными.