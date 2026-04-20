SpaceX запускает спутник нового поколения с самым точным GPS: где смотреть трансляцию

Компания SpaceX готовится к запуску нового спутника GPS для Космических сил США. Миссия состоится в ночь на 21 апреля с мыса Канаверал и станет финальным запуском в серии современных спутников GPS III производства Lockheed Martin.

Как сообщает Space.com, ракета Falcon 9 должна стартовать с космодрома Cape Canaveral Space Force Station в узком 15-минутном окне, которое откроется в 2:53 по восточному времени США (09:57 по Киеву).

Если миссия будет стартовать по плану и не будет переносов – онлайн-трансляцию традиционно обеспечит сама SpaceX, начав эфир примерно за 10 минут до старта. Следить за трансляцией можно будет на официальной странице компании в соцсети X.

Что известно о запуске и почему он важен?

На борту ракеты будет находиться спутник GPS III SV10. Это уже десятый и одновременно последний аппарат в новейшей серии навигационных спутников США, которую разворачивают для модернизации глобальной системы позиционирования.

В United States Space Force отмечают: новое поколение GPS имеет существенные преимущества над предыдущими версиями. Речь идет о трехкратном повышении точности определения координат и восьмикратном улучшении защиты от помех. Такие характеристики особенно важны для военных систем, ведь повышают эффективность работы вооружения в различных условиях.

Изначально этот спутник планировали запускать с помощью ракеты Vulcan Centaur от компании United Launch Alliance. Однако из-за проблем с твердотопливными ускорителями программу пришлось пересмотреть. В итоге миссию передали SpaceX, которая уже не впервые подхватывает подобные запуски.

В рамках этой перестановки другую важную миссию – USSF-70 – перенесли на Vulcan Centaur. Ранее ее планировали выполнить с помощью Falcon Heavy. Старт этой миссии пока ожидается не раньше лета 2028 года.

Если запуск пройдет без отклонений, первая ступень Falcon 9 вернется на Землю примерно через 8,5 минут после старта, совершив посадку на беспилотную платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Для этого бустера это будет уже седьмой полет.

Тем временем вторая ступень продолжит вывод спутника на среднюю околоземную орбиту. Развертывание GPS III SV10 ожидается примерно через полтора часа после старта.