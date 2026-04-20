Як повідомляє Space.com, ракета Falcon 9 має стартувати з космодрому Cape Canaveral Space Force Station у вузькому 15-хвилинному вікні, яке відкриється о 2:53 за східним часом США (09:57 за Києвом).

Дивіться також Залишки давно зруйнованого світу падають на нашу планету з космосу, кажуть учені

Якщо місія стартуватиме за планом і не буде перенесень – онлайн-трансляцію традиційно забезпечить сама SpaceX, розпочавши ефір приблизно за 10 хвилин до старту. Стежити за трансляцією можна буде на офіційній сторінці компанії в соцмережі X.

Що відомо про запуск і чому він важливий?

На борту ракети перебуватиме супутник GPS III SV10. Це вже десятий і водночас останній апарат у новітній серії навігаційних супутників США, яку розгортають для модернізації глобальної системи позиціонування.

У United States Space Force наголошують: нове покоління GPS має суттєві переваги над попередніми версіями. Йдеться про триразове підвищення точності визначення координат і восьмиразове покращення захисту від перешкод. Такі характеристики особливо важливі для військових систем, адже підвищують ефективність роботи озброєння в різних умовах.

Спочатку цей супутник планували запускати за допомогою ракети Vulcan Centaur від компанії United Launch Alliance. Проте через проблеми з твердопаливними прискорювачами програму довелося переглянути. У підсумку місію передали SpaceX, яка вже не вперше підхоплює подібні запуски.

У рамках цієї перестановки іншу важливу місію – USSF-70 – перенесли на Vulcan Centaur. Раніше її планували виконати за допомогою Falcon Heavy. Старт цієї місії наразі очікується не раніше літа 2028 року.

Якщо запуск пройде без відхилень, перший ступінь Falcon 9 повернеться на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, здійснивши посадку на безпілотну платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Для цього бустера це буде вже сьомий політ.

Тим часом другий ступінь продовжить виведення супутника на середню навколоземну орбіту. Розгортання GPS III SV10 очікується приблизно через півтори години після старту.