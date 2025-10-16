С самого утра 16 октября приложение украинского банка monobank работает нестабильно из-за акции, которую компания запустила в честь присоединения к сервису 10 миллионов клиентов. Первые признаки сбоя появились еще в 11 утра. По состоянию на четыре часа дня в приложении все еще наблюдаются зависания. Когда же следует ожидать стабилизации работы?

Почему не работает Монобанк?

Акция в честь 10 миллионов клиентов вызвала чрезмерную нагрузку на серверы, что повлекло частичную недоступность функций. Большинство меню в приложении до сих пор работают очень медленно, а нажатие на лимоны требует длительного времени ожидания, пишет 24 Канал.

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил в своей заметке, что именно внезапный наплыв пользователей стоит за замедлением работы приложения. Он отмечает, что в поисках лимонов люди посещают "такие места, что там никого никогда не было".

Судя по всему, ближайшее время не следует ожидать стабилизации ситуации. Маловероятно, что все 10 миллионов пользователей узнают об акции и бросятся искать лимоны, однако большая их часть точно это будет делать, поскольку тренд широко разошелся по соцсетям.

Акция продлится 4 дня, а уже 21 октября в прямом эфире в Instagram начнется розыгрыш призов.

Прежде всего, следует ожидать нового наплыва пользователей сегодня, 16 октября, после 18 часов, когда украинцы завершат работу и доберутся до приложения.

Во-вторых, часть пользователей отложит исследования на потом, чтобы дождаться стабилизации работы, поэтому и завтра также, вероятно, будут наблюдаться сбои.

Наконец, финального наплыва пользователей следует ожидать в конце акции, 19 октября, когда последние пользователи спешно попытаются наверстать упущенное.

Таким образом полностью стабильной работы следует ожидать только после завершения акции, когда все лимоны будут найдены, а призы найдут своих владельцев.

Что говорят в monobank?

Мы обратились в компанию за комментарием. Представительница monobank отметила 24 Каналу, что нагрузка, с которой столкнулись серверы на этот раз, "в пять раз превысила предыдущие максимумы".

Хотя компания сообщает, что система "уже работает" исправно, наши собственные попытки свидетельствуют об обратном: даже если приложение открывается быстро, оно все равно сообщает о "технических сложностях", а открытие некоторых меню выдает ошибку и рекомендацию "попробуйте еще раз".



По крайней мере некоторые меню monobank все еще не работают / Скриншот 24 Канала