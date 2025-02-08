Численность крыс в городах стремительно растет из-за глобального потепления

Популяция крыс в городах по всему миру растет из-за ряда факторов. Новое исследование объясняет, почему это происходит сейчас и что мы можем с этим сделать.

Результаты исследования

В то время как изменение климата делает планету более негостеприимной для многих видов и сообществ по всему миру, по крайней мере одна популяция процветает: городские крысы. Рост их популяции наблюдается в городах по всему миру, и команда экологов решила выяснить, почему это происходит. Их исследование, опубликовано 31 января в журнале Science, показало, что потепление, урбанизация и рост человеческого населения способствуют увеличению популяции крыс в городах, сообщает 24 Канал.

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Это такие интересные организмы, потому что они настолько хорошо приспособлены к процветанию рядом с людьми,

– говорит ведущий автор исследования Джонатан Ричардсон, доцент кафедры биологии в Университете Ричмонда.

В исследовании были проанализированы данные о популяции крыс из 16 городов по всему миру. Данные, использованные в исследовании, были собраны в среднем за 12 лет местными чиновниками. Большинство исследуемых городов находятся в США, в частности Вашингтон, Сан-Франциско и Нью-Йорк.

В почти 70% этих городов количество крыс значительно возросло в течение исследуемого периода. Это является проблемой, поскольку дикие крысы могут переносить болезнетворные микроорганизмы и паразитов, которые являются вредными для людей и домашних животных. По словам Ричардсона, они также могут разрушать городскую инфраструктуру, копая под тротуарами и прогрызая стены и провода.

В новом исследовании ученые сравнили рост популяции крыс в городах с повышением температуры, урбанизацией и плотностью населения. Это позволило выявить связь между процветанием популяций крыс и этими антропогенными факторами. Самая сильная связь была обнаружена между температурой и ростом популяции крыс.

Изменение климата меняет продолжительность сезонов: лето становится длиннее, а зима короче. По словам Ричардсона, даже несколько дополнительных дней или недель теплой погоды дают крысам больше времени, чтобы находиться над землей в поисках пищи, строить гнезда и спариваться.

По данным ученых, в Вашингтоне, округ Колумбия, наблюдался наибольший рост количества жалоб на крыс во время исследования: с 1 448 жалоб в 2010 году до 12 209 в 2021 году.

Джерард Браун, программный менеджер городского отдела по борьбе с грызунами и переносчиками инфекций, сказал, что за свою 35-летнюю карьеру он воочию заметил связь между потеплением погоды и увеличением популяции крыс. Он добавляет, что Вашингтон не является уникальным. По его мнению, ученым, городским властям и жителям многих городов придется сотрудничать, чтобы остановить рост популяции крыс.

Это общая проблема, и единственный способ ее решить – это работать вместе,

– говорит Браун.

Чтобы удержать крыс подальше от жилых районов, люди могут ограничить количество пищевых отходов, которые они выбрасывают в уличные мусорные баки, добавил Браун. Независимо от того, означает ли это использование мусоропровода, или компостирования, или замораживания отходов, а затем выбрасывания их только в день вывоза мусора – это может помочь городу.

Исходя из данных, проанализированных в исследовании, Джонатан Ричардсон ожидает, что популяции крыс в городах будут продолжать расти, поскольку климат продолжает теплеть. Однако он надеется, что это исследование вдохновит города начать собирать больше данных о крысах. Наличие большего количества данных может помочь ученым и городским властям совместно работать над решением проблемы роста популяции крыс и ее последствий для здоровья и безопасности.