Ученые хотят построить на Луне пушки, которые будут стрелять пылью в космос – для чего

Команда астрофизиков представила идею под названием Moonshot, предусматривающую использование массивных пушек, установленных на поверхности Луны. Их задачей должен стать запуск пыли в окружающее космическое пространство.

Цель проекта – защита от глобального потепления. Фактически он является одной из вариаций давней идеи, предлагающей частично закрыть планету от солнечного света посредством распыления мелких частиц в атмосфере. Ученые уже предлагали для этой цели мел, вредный диоксид серы и сернистый ангидрид, которые отражали бы лучи обратно в космос и таким образом не давали Земле нагреваться еще больше. Новый подход предлагает фактически то же самое, за исключением того, что распыление будет происходить далеко за пределами планеты.

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Что предлагают ученые

Статья, опубликованная в PLOS Climate, описывает выстрелы лунной пылью в сторону Солнца. Это новый интригующий взгляд на концепцию солнечной геоинженерии, которая вызывает жаркие споры в научном мире из-за недостаточной изученности. Но команда авторов утверждает, что это все равно лучше, чем ничего не делать.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы увидеть, что может сделать огромное количество лунной пыли на орбите вокруг Земли. Они обнаружили, что пыль может уменьшить солнечный свет на поверхности планеты на один-два процента.

Использование пыли кажется достаточно простой задачей, ведь ее на Луне достаточно – она буквально лежит под ногами. Специальные пушки могли бы собирать ее, загружать в корпус и выстреливать в космос, где она в конце концов занимала бы место в пространстве между Солнцем и Землей. Это значительно проще и дешевле, чем идеи, выдвинутые еще в XX веке, предлагавшие запускать зеркальные щиты или армии крошечных космических кораблей, выполняющие роль экранов.

Последствия

Идея интересная, но так же опасна. Если метод окажется слишком эффективным, он может угрожать более серьезными последствиями. Справиться с проблемой распыленного вещества в пределах атмосферы будет легче, чем с пылью, зависшей в космосе за миллионы километров. Распыление на Земле затенит лишь определенный участок планеты, а в космосе – всю планету.

К сожалению, у человечества нет возможности просчитать последствия ни одного из подходов, ведь даже самые мощные суперкомпьютеры не способны моделировать долговременные последствия такой идеи.