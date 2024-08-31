Ходячая мишень: вот как комары видят людей и животных

Комары, в отличие от людей, не имеют хорошо развитого зрения, чтобы видеть все вокруг в свете видимого спектра. Вместо этого они полагаются на смесь чувств, главным из которых является способность видеть инфракрасное излучение.

Как комары находят своих "жертв"

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе, команда биологов описала инфракрасный детектор комара Aedes aegypti и связанные с ним морфологические и биохимические структуры, которые в комплексе обеспечивают способность находить лучшее место для укуса. Среди прочего эти надоедливые существа также полагаются на углекислый газ, который мы выдыхаем, запахи, примитивное зрение, тепло нашей кожи и влажность нашего тела. Однако каждый из этих сигналов имеет свои особенности и ограничения.

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Кроме того, что место укуса чешется, комары могут переносить такие болезни, как денге, желтая лихорадка и лихорадка Зика. Учитывая это ученые постоянно ищут способы с ними бороться. Но для того, чтобы найти слабое место, нужно понимать каждый этап жизнедеятельности комара, в том числе и то, какие именно функции он использует, когда ищет свою цель.

Комары не имеют превосходного зрения, поэтому они полагаются на комбинацию органов чувств, чтобы найти животное для укуса. Их органы чувств также защищают их от опасности, реагируя на визуальные и механические индикаторы того, что они сталкиваются с угрозой во время кормления (а именно, на открытую руку, готовую к удару).

На расстоянии около 10 сантиметров от человеческой кожи комары могут почувствовать тепло, идущее от нее. Как только они садятся на нашу кожу, то могут напрямую чувствовать ее температуру. Но самое интересное, что больше всего они реагировали на тепловое инфракрасное излучение.



Как комары "видят" руку человека, зависимости от того, как он одет / Фото DeBeaubien and Chandel

Исследователи измерили, как самки комаров, которые и ответственны за все укусы, искали свои цели в двух точках эксперимента, обе из которых подвергались воздействию человеческих запахов и углекислого газа в той же концентрации, которую мы выдыхаем. Но одна из точек подвергалась также воздействию теплового инфракрасного излучения от источника, температура которого равнялась температуре кожи. Это удваивало активность комаров в поиске целей. При активном инфракрасном источнике чувствительность комаров к теплу значительно возрастала.

Любой отдельный сигнал сам по себе не стимулирует активность поиска хозяина. Только в контексте других сигналов, таких как повышенное содержание углекислого газа и запах человека, инфракрасное излучение имеет значение,

– говорит Крейг Монтелл, биолог и старший автор исследования.

Что с этим делать

Команда считает, что одежда свободного кроя может быть наиболее эффективной защитой от комаров, поскольку она оставляет больше пространства между кожей и одеждой для рассеивания теплового инфракрасного излучения, чем одежда, которая плотно прилегает к телу. Это затрудняет насекомым поиск целей.

Однако другого практического применения этому открытию пока что нет, поскольку человек в любом случае будет излучать тепло в окружающее пространство и выдыхать углекислый газ. Теоретически, открытие сможет помочь нам найти способы отпугивания комаров в будущем, а это, в свою очередь, уменьшит распространение болезней.