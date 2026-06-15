Вокруг кометы появилась загадочная полоса: ученые спорят, что именно попало в кадр

По мере приближения к Солнцу одна из известных периодических комет стала демонстрировать необычную особенность. На новых астрономических снимках исследователи заметили тонкую структуру, не похожую на типичные хвосты или газовые оболочки комет.

Комета 10P/Tempel в последние недели привлекает всё больше внимания астрономов, сообщает "24 Канал". Хотя сейчас ее яркость составляет всего около +11 звездной величины, небесное тело быстро приближается к перигелию – точке орбиты, где оно проходит ближе всего к Солнцу.

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На фотографиях, полученных 10 июня астрономами Джеральдом Реманном (Gerald Rhemann) и Майклом Ягером (Michael Jäger) с помощью 30-сантиметрового астрографа, хорошо видна необычная горизонтальная полоса, простирающаяся рядом с кометой. Подобную структуру можно разглядеть и на снимках, сделанных 8 и 9 июня, объясняет телеграм-канал "Вселенная в кармане".

Важно, что речь не идет об артефакте обработки или о дефекте оборудования. Исследователи считают, что полоса является реальной физической структурой, связанной с самой кометой.

Привычная зеленая кома — газовая оболочка, окружающая ядро при нагревании Солнцем, — не вызывает удивления. Зато именно тонкая линия стала предметом дискуссий среди наблюдателей комет.

Возможный след предыдущих пролетов

Один из исследователей комет, Тирасак Тауланг (Teerasak Thaluang), выдвинул предположение, что загадочная полоса может быть пылевым следом.

По этой версии структура состоит из относительно крупных пылевых частиц, которые комета выбросила во время предыдущих сближений с Солнцем. В отличие от обычного пылевого хвоста, который формируется под действием солнечного излучения и ветра, такие частицы могут длительное время оставаться рассеянными вдоль всей орбиты кометы.

Если это объяснение верно, астрономы фактически наблюдают материал, который накапливался в течение многих оборотов вокруг Солнца.

Почему полоса видна именно сейчас

10P/Tempel принадлежит к семейству юпитерианских комет. Она совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 5,37 года и движется по орбите, наклоненной под небольшим углом к плоскости орбиты Земли.

Именно геометрия расположения может объяснять появление необычной структуры в настоящее время. В начале августа комета пересечет плоскость эклиптики, поэтому сейчас наблюдатели видят плоскость ее орбиты почти точно сбоку.

В таком положении даже сравнительно тонкий слой пыли, распределенный вдоль траектории движения кометы, может выглядеть как четкая узкая полоса. Кроме того, исследователи не исключают проявления эффекта обратного рассеяния света, когда пылевые частицы особенно эффективно отражают солнечный свет в направлении наблюдателя.

Впереди самый интересный этап наблюдений

Самые важные события для 10P/Tempel произойдут уже в ближайшие недели. Перигелий кометы пройдет 2 августа, а уже 3 августа она окажется на минимальном расстоянии от Земли.

Вскоре после этого она также достигнет противостояния – положения, когда Земля находится между кометой и Солнцем. Именно в этот период условия для наблюдений станут наилучшими.

По оптимистическим прогнозам, яркость кометы может вырасти до +7,8 звездной величины. Хотя этого недостаточно для уверенного наблюдения невооруженным глазом, объект станет значительно доступнее для биноклей и небольших телескопов.

Если нынешняя гипотеза подтвердится, астрономы получат редкую возможность детально исследовать пылевой след кометы, сформировавшийся в результате ее многолетних путешествий вокруг Солнца. Именно поэтому ближайшие месяцы могут помочь окончательно понять природу загадочной полосы, которая уже сейчас привлекла внимание наблюдателей по всему миру.