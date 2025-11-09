Тайна кометы 3I/ATLAS: что на самом деле происходит с ее цветом

Межзвездная комета 3I/ATLAS, третий известный гость из-за пределов Солнечной системы, вызвала ажиотаж в СМИ из-за сообщений о многократном изменении цвета. Однако ученые, изучающие объект, заявляют, что эти утверждения не соответствуют действительности, и объясняют истинную причину визуальных изменений кометы.

Так что на самом деле произошло с цветом кометы?

Комета 3I/ATLAS продолжает удивлять астрономов с момента ее открытия в июле. Недавно она стала объектом дезинформации, когда в медиа начали появляться новости о том, что комета якобы несколько раз "изменила цвет" по загадочным причинам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Это произошло после публикации исследования, в котором отмечалось, что новые данные показывают объект "заметно голубее Солнца", в отличие от предыдущих наблюдений, которые фиксировали красную пыль кометы.

Однако Цичен Чжан, научный сотрудник обсерватории Лоуэлла в Аризоне и один из авторов исследования опубликованного на сайте arxiv.org, опроверг эти утверждения. Он объяснил, что у ученых нет доказательств того, что газовая кома кометы меняет цвета.

Результаты лишь показали, что газовая оболочка все еще существует и вносит значительный вклад в общую яркость объекта. Кометы, которые часто называют "грязными снежками", состоят из ледяного ядра с вкраплениями камней и пыли. Приближаясь к Солнцу, замерзшие газы переходят в газообразное состояние, создавая яркую оболочку – ком, которая придает комете размытый вид.

По словам Чжана, комета 3I/ATLAS "изменила цвет" лишь один раз – когда ее газовая кома стала видимой и яркой под действием солнечного тепла. Это произошло еще в начале сентября, задолго до появления громких новостей. Многочисленные фотографии от астрономов-любителей, сделанные в то время, уже демонстрировали, что комета имеет сине-зеленую газовую кому.

Последние новости о комете 3I/ATLAS

В конце октября комета совершила ближайший проход возле Солнца, во время которого космические аппараты зафиксировали ее "быстрое увеличение яркости". Этот объект окружен не только вниманием ученых, но и конспирологическими теориями, в частности о том, что это инопланетный корабль.

Однако комета является чрезвычайно интересным объектом и без таких предположений, ведь ее пролет дает редкую возможность заглянуть в условия за пределами Солнечной системы.