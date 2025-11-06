Первая причина наиболее правдоподобна и логична – естественное ускорение кометы во время полета, что ранее ученые уже замечали. Однако второе объяснение вполне неожиданное – поговаривают, что это может быть вызвано работой двигателя инопланетного корабля. Впрочем такая причина маловероятна, если вообще не невозможна, рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Давиде Фарноккиа, инженера по навигации Лаборатории реактивного движения NASA.

Почему 3I/ATLAS ведет себя не так, как ожидалось?

В начале июля астрономы заметили загадочный объект, который впоследствии подтвердили как третьего межзвездного гостя в нашей Солнечной системе и назвали 3I/ATLAS. На прошлой неделе он достиг ближайшей точки к Солнцу, неожиданно увеличил яркость и и приобрел отчетливый голубой оттенок.

Гарвардский астроном и одиозный ученый Ави Лёб предположил в своем блоге на Medium, что наиболее вероятное объяснение – естественное. Объект, который считают кометой, теряет значительное количество массы, выбрасывая шлейф пыли и газа. Чем интенсивнее он выбрасывает материал, тем сильнее толчок получает в противоположном направлении.

По расчетам Лёба, объект может потерять до одной шестой своей массы, что является очень существенным показателем, о чем он рассказал в интервью телеканалу NBC. Наблюдения с помощью телескопа ALMA в Чили зафиксировали отклонение траектории объекта на четыре угловые секунды от ожидаемой.

Лёб объяснил странное поведение 3I/ATLAS – смотрите видео:

Астроном прогнозирует, что такая массивная потеря массы должна создать большой шлейф газа, который можно будет наблюдать в ноябре и декабре 2025 года, когда объект снова появится из-за Солнца. Это облако газа может содержать пять миллиардов тонн материала или более. Именно массовое испарение может объяснить и необычное увеличение яркости 3I/ATLAS.

В то же время Лёб не исключает и более фантастическую версию. Он давно предполагал, что 3I/ATLAS может быть огромным инопланетным космическим кораблем. По его мнению, негравитационное ускорение может быть технологическим признаком работы внутреннего двигателя. Это также могло бы объяснить, почему объект стал голубее Солнца.

Обычно пыль делает отраженный солнечный свет краснее, а голубой цвет может свидетельствовать о горячем двигателе или источнике искусственного света. Впрочем, и для изменения цвета есть естественное объяснение: это может быть признаком ионизированного монооксида углерода, характерного для обычной кометы.

Здесь следует пояснить, что Ави Лёб склонен к контроверсионным и крайне сомнительным с научной точки зрения заявлениям. Он часто это делает для того, чтобы привлечь внимание к себе и своей работе, чем снискал славу одиозного ученого, несмотря на свою профессиональность.

Стоит отметить, что зафиксированное ускорение не настолько значительное, чтобы существенно изменить траекторию объекта и приблизить его к какой-то из планет Солнечной системы.

Исследования Лёба осложняются из-за текущего приостановления работы правительства. Он до сих пор не получил от NASA данные, собранные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter во время пролета объекта мимо Марса в прошлом месяце. Астроном считает неприемлемым сокрытие научной информации, поскольку она является ключевой для планирования дальнейших наблюдений.