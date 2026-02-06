Увидим даже днем: недавно открытая комета уже скоро засияет в небе

Астрономы обратили внимание на новую комету, которая стремительно движется к Солнцу по чрезвычайно вытянутой орбите. Она принадлежит к редкой группе объектов, способных неожиданно становиться очень яркими. Если небесное тело выдержит экстремальные условия, весной нас ждет незабываемое зрелище.

Почему эта комета может стать исключительной?

Комету C/2026 A1 (MAPS) обнаружили 13 января с помощью дистанционно управляемого телескопа в пустыне Атакама. Ее заметили четверо астрономов-любителей, но почти сразу стало понятно, что находка нетипичная. Орбита объекта указывает на его принадлежность к семейству Kreutz sungrazing comets – группы комет, которые пролетают на критически малом расстоянии от Солнца, пишет ScienceAlert.

В начале апреля комета MAPS пройдет лишь примерно в 120 тысячах километров от поверхности Солнца. Для сравнения, это меньше трети расстояния между Землей и Луной. При таких условиях многие подобные объекты просто разрушаются, не выдержав температур и гравитационных сил. Однако именно момент разрушения или поздний распад часто делает такие кометы чрезвычайно яркими.

История уже знает примеры, когда такие кометы становились настоящими сенсациями:

Самой яркой в двадцатом веке была C/1965 S1 (Ikeya-Seki), которую видели даже днем невооруженным глазом.

Еще более впечатляющей была C/1882 R1, что в отдельные моменты превосходила по яркости полную Луну в десятки раз.



Комета Икея-Секи, снята 29 октября 1965 года / Фото Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA

Современные исследования показывают, что все эти яркие кометы имеют общее происхождение. Вероятно, более двух тысяч лет назад гигантская комета диаметром более 100 километров подошла вплотную к Солнцу и распалась на несколько крупных фрагментов и множество мелких обломков. Именно они и возвращаются во внутреннюю Солнечную систему снова и снова, каждый раз дробясь еще больше.

Сегодня большинство таких обломков фиксирует солнечная обсерватория SOHO – речь идет о тысячах малых комет, которые полностью исчезают возле Солнца. Крупные фрагменты попадаются значительно реже, поэтому каждый новый кандидат вызывает повышенный интерес.

Особенность C/2026 A1 в том, что ее удалось заметить на большем расстоянии от Солнца, чем любую другую новую комету этого семейства ранее. Это может означать, что фрагмент больше среднестатистического. Наблюдения показывают стабильный рост яркости, без признаков быстрого разрушения, что осторожно добавляет оптимизма.



Траектория кометы C/2026 A1 (MAPS) очень вытянутая / Фото NASA JPL Small-Body Orbit Viewer

Когда и где мы ее увидим?

Впрочем, гарантий нет. Если комета не переживет перигелий, она останется лишь интересным научным наблюдением. Если же выдержит или начнет распадаться непосредственно возле Солнца, в первой половине апреля ее можно будет увидеть низко над горизонтом в вечернем небе.

Лучшие условия прогнозируют для Южного полушария, пишет The Conversation, но шанс на яркое зрелище сохраняется для всех даже в Северном.

Сейчас астрономам остается только наблюдать. Такие кометы известны своей непредсказуемостью, и именно это делает ожидания вокруг C/2026 A1 такими напряженными.