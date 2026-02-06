Чому ця комета може стати винятковою?

Комету C/2026 A1 (MAPS) виявили 13 січня за допомогою дистанційно керованого телескопа в пустелі Атакама. Її помітили четверо астрономів-аматорів, але майже відразу стало зрозуміло, що знахідка нетипова. Орбіта об’єкта вказує на його приналежність до родини Kreutz sungrazing comets – групи комет, які пролітають на критично малій відстані від Сонця, пише ScienceAlert.

Дивіться також Астрономи вже назвали комету року: ми всі за нею спостерігатимемо у 2026

На початку квітня комета MAPS пройде лише приблизно за 120 тисяч кілометрів від поверхні Сонця. Для порівняння, це менше третини відстані між Землею та Місяцем. За таких умов багато подібних об’єктів просто руйнуються, не витримавши температур і гравітаційних сил. Проте саме момент руйнування або пізній розпад часто робить такі комети надзвичайно яскравими.

Історія вже знає приклади, коли такі комети ставали справжніми сенсаціями:

Найяскравішою у двадцятому столітті була C/1965 S1 (Ikeya-Seki), яку бачили навіть удень неозброєним оком.

Ще більш вражаючою була C/1882 R1, що в окремі моменти перевершувала за яскравістю повний Місяць у десятки разів.



Комета Ікея-Секі, знята 29 жовтня 1965 року / Фото Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA

Сучасні дослідження показують, що всі ці яскраві комети мають спільне походження. Ймовірно, понад дві тисячі років тому гігантська комета діаметром більше 100 кілометрів підійшла впритул до Сонця й розпалася на кілька великих фрагментів і безліч дрібних уламків. Саме вони й повертаються до внутрішньої Сонячної системи знову і знову, кожного разу дроблячись ще більше.

Сьогодні більшість таких уламків фіксує сонячна обсерваторія SOHO – мова йде про тисячі малих комет, які повністю зникають біля Сонця. Великі фрагменти трапляються значно рідше, тому кожен новий кандидат викликає підвищений інтерес.

Особливість C/2026 A1 у тому, що її вдалося помітити на більшій відстані від Сонця, ніж будь-яку іншу нову комету цього сімейства раніше. Це може означати, що фрагмент більший за середньостатистичний. Спостереження показують стабільне зростання яскравості, без ознак швидкого руйнування, що обережно додає оптимізму.



Траєкторія комети C/2026 A1 (MAPS) дуже витягнута / Фото NASA JPL Small-Body Orbit Viewer

Коли і де ми її побачимо?

Втім, гарантій немає. Якщо комета не переживе перигелій, вона залишиться лише цікавим науковим спостереженням. Якщо ж витримає або почне розпадатися безпосередньо біля Сонця, у першій половині квітня її можна буде побачити низько над горизонтом у вечірньому небі.

Найкращі умови прогнозують для Південної півкулі, пише The Conversation, але шанс на яскраве видовище зберігається для всіх навіть у Північній.

Наразі астрономам залишається лише спостерігати. Такі комети відомі своєю непередбачуваністю, і саме це робить очікування навколо C/2026 A1 такими напруженими.