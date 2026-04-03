Редкая комета MAPS засияет чрезвычайно ярко в субботу, если переживет встречу с Солнцем

Апрельское небо готовит для жителей Земли зрелище, которое случается крайне редко. Недавно открытая комета C/2026 A1, известная как MAPS, приближается к критической точке своего путешествия. Ее судьба решится за считанные часы, когда она окажется в объятиях солнечной короны.

Сможет ли ледяное ядро MAPS выдержать жар Солнца?

Астрономическое сообщество с напряжением следит за приближением кометы C/2026 A1 (MAPS), которая уже в эту субботу, 4 апреля 2026 года, должна пройти перигелий – ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Этот объект принадлежит к знаменитому семейству Крейца, так называемых "солнечных граций". Это фрагменты гигантской кометы, которая распалась на тысячи меньших частей сотни или даже тысячи лет назад. Многие исследователи считают, что прародителем этой группы была Великая комета 371 года до нашей эры, о которой упоминали еще античные мыслители Аристотель и Сенека, пишет Live Science.

Смотрите также Инопланетный двигатель или обычная комета: в составе 3I/ATLAS нашли потенциальное ядерное топливо

Комета MAPS была обнаружена 13 января 2026 года командой астрономов в составе Алена Мори, Жоржа Аттара, Даниэля Парротта и Флориана Синьйоре с помощью роботизированных телескопов в Чили. Это открытие стало уникальным, ведь обычно объекты такого типа замечают только тогда, когда они находятся совсем близко к Солнцу.

Эту комету удалось зафиксировать за одиннадцать с половиной недель до перигелия. Первоначальные оценки размера ядра давали надежду на настоящего космического великана диаметром 2,4 километра, однако более поздние наблюдения космического телескопа Джеймса Вебба уточнили эти данные, указав на более скромные 0,4 километра.

Именно размер ядра сейчас является предметом жарких дискуссий среди ученых. Астроном Даниэль Грин из Центрального бюро астрономических телеграмм выражает сомнения относительно выживания объекта, предполагая, что его низкая яркость может свидетельствовать о неизбежном распаде во время сближения со звездой.

В то же время чешский исследователь Якуб Черный настроен более оптимистично. Он отмечает, что кометы семьи Крейца – это особый случай, поэтому MAPS может быть даже больше знаменитой кометы Лавджоя 2011 года, а значит, имеет все шансы пережить встречу с Солнцем или по крайней мере оставить после себя яркий хвост.



Прогнозируемый маршрут кометы C/2026 A1 (MAPS) со 2 по 6 апреля 2026 года / Фото Vito Technology

Испытание, которое ждет комету 4 апреля, поражает воображение. Она пролетит всего за 160 000 – 170 000 километров от видимой поверхности Солнца, двигаясь со скоростью более 3 миллионов километров в час. В этот момент небесное тело окажется под воздействием температуры в тысячи градусов Цельсия и колоссальных приливных сил нашей звезды.

Сейчас комета находится в созвездии Рыб, пишет Star Walk. Из-за близости к Солнцу ее почти невозможно увидеть с Земли обычными средствами наблюдения. Астрономы советуют использовать снимки космической обсерватории SOHO, чтобы следить за ее драматическим полетом через солнечную корону.



Маршрут кометы через созвездия / Фото Vito Technology

Если MAPS уцелеет, настоящее шоу начнется после 6 апреля. В период с 6 по 10 апреля комета может стать видимой невооруженным глазом в вечернем небе.

Лучшие условия для наблюдения будут иметь жители Южного полушария, где объект будет подниматься выше над горизонтом.

В Северном полушарии окно видимости будет значительно короче, а сама комета будет располагаться низко в сумерках.

Даже если ядро распадется, существует вероятность появления так называемого "чуда без головы" – когда в небе растягивается длинный и яркий пылевой хвост без видимого центрального сгустка.

Земля под угрозой?

Несмотря на свою яркость, комета не представляет никакой угрозы для нашей планеты. Во время ближайшего подхода к Земле 6 апреля она все еще будет находиться на расстоянии около 144 миллионов километров от нас.