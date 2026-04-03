Чи зможе крижане ядро MAPS витримати жар Сонця?

Астрономічна спільнота з напруженням стежить за наближенням комети C/2026 A1 (MAPS), яка вже цієї суботи, 4 квітня 2026 року, має пройти перигелій – найближчу до Сонця точку своєї орбіти. Цей об'єкт належить до знаменитої родини Крейца, так званих "сонячних грацій". Це фрагменти гігантської комети, яка розпалася на тисячі менших частин сотні або навіть тисячі років тому. Багато дослідників вважають, що прабатьком цієї групи була Велика комета 371 року до нашої ери, про яку згадували ще античні мислителі Аристотель і Сенека, пише Live Science.

Комета MAPS була виявлена 13 січня 2026 року командою астрономів у складі Алена Морі, Жоржа Аттара, Даніеля Парротта та Флоріана Сіньйоре за допомогою роботизованих телескопів у Чилі. Це відкриття стало унікальним, адже зазвичай об'єкти такого типу помічають лише тоді, коли вони знаходяться зовсім близько до Сонця.

Цю комету вдалося зафіксувати за одинадцять з половиною тижнів до перигелію. Початкові оцінки розміру ядра давали надію на справжнього космічного велетня діаметром 2,4 кілометра, проте пізніші спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба уточнили ці дані, вказавши на скромніші 0,4 кілометра.

Саме розмір ядра зараз є предметом палких дискусій серед науковців. Астроном Даніель Грін з Центрального бюро астрономічних телеграм висловлює сумніви щодо виживання об'єкта, припускаючи, що його низька яскравість може свідчити про неминучий розпад під час зближення із зіркою.

Водночас чеський дослідник Якуб Черний налаштований більш оптимістично. Він зауважує, що комети родини Крейца – це особливий випадок, тому MAPS може бути навіть більшою за знамениту комету Лавджоя 2011 року, а отже, має всі шанси пережити зустріч із Сонцем або принаймні залишити по собі яскравий хвіст.



Прогнозований маршрут комети C/2026 A1 (MAPS) з 2 по 6 квітня 2026 року / Фото Vito Technology

Випробування, яке чекає на комету 4 квітня, вражає уяву. Вона пролетить лише за 160 000 – 170 000 кілометрів від видимої поверхні Сонця, рухаючись зі швидкістю понад 3 мільйони кілометрів на годину. У цей момент небесне тіло опиниться під впливом температури у тисячі градусів Цельсія та колосальних приливних сил нашої зірки.

Зараз комета перебуває у сузір'ї Риб, пише Star Walk. Через близькість до Сонця її майже неможливо побачити із Землі звичайними засобами спостереження. Астрономи радять використовувати знімки космічної обсерваторії SOHO, щоб стежити за її драматичним польотом через сонячну корону.



Маршрут комети через сузір'я / Фото Vito Technology

Якщо MAPS уціліє, справжнє шоу почнеться після 6 квітня. У період з 6 по 10 квітня комета може стати видимою неозброєним оком у вечірньому небі.

Найкращі умови для спостереження матимуть мешканці Південної півкулі, де об'єкт підніматиметься вище над горизонтом.

У Північній півкулі вікно видимості буде значно коротшим, а сама комета розташовуватиметься низько у сутінках.

Навіть якщо ядро розпадеться, існує імовірність появи так званого "чуда без голови" – коли у небі розтягується довгий і яскравий пиловий хвіст без видимого центрального згустку.

Земля під загрозою?

Попри свою яскравість, комета не становить жодної загрози для нашої планети. Під час найближчого підходу до Землі 6 квітня вона все ще перебуватиме на відстані близько 144 мільйонів кілометрів від нас.