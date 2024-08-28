Электрическая велосипедная обувь с саморегулированием обещает лучший опыт поездок: как работает

Компания Shimano получила патент на беспроводную электронную систему крепления для велосипедной обуви. Она используется для регулировки положения ноги относительно педалей во время езды.

Как это работает

Технология позволяет позиционировать обувь спереди, сзади и сбоку с помощью датчиков, поступающих от велосипеда и велосипедиста. Эти датчики генерируют данные, определяющие и автоматически перемещают обувь в оптимальное положение. Также возможна ручная регулировка.

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Нужна ли кому-то такая вещь? Эта идея предназначена для дорог, бездорожья или гравия? Как технология выдержит неблагоприятные погодные условия? Система еще не представлена на рынке, а потому ответить на некоторые вопросы пока невозможно. К тому же патенты не всегда воплощаются в жизнь.

Обычно велосипедист контактирует с велосипедом с помощью ботинка, шипов и педалей. В этом случае ботинок имеет "регулятор" на подошве. К нему крепится шиповка, и обувь крепится к педали традиционным способом. Этот регулятор оснащен реверсивным электродвигателем, который перемещает обувь спереди назад и слева направо по рельсам, позволяя не отрывать ногу от педали. Педаль содержит основную батарею, питающую систему, а беспроводная система питает ботинок, шип и регулятор.



Мы можем видеть пластину, похожую на кредитную карточку, между ботинком и шипом. Это блок регулирования / Фото US Patent Office

Но зачем такая регулировка? Поскольку велосипедисты движутся по разным типам местности и на разных подъемах и спусках, они приспосабливают положение своего тела к ним. Это может менять точки поворота и углы наклона ног, а значит, возможно, существуют потенциальные механические преимущества и повышение производительности, если точка контакта стопы с дорогой может компенсировать это.

Это то, что вы можете сделать, не задумываясь, на плоских педалях без клипс, но, очевидно, с большинством обуви с клипсами это невозможно, не остановившись и не достав шестигранные ключи.

Предложенная Shimano автоматическая система определяет потребность велосипедиста в оптимальном положении стопы с помощью вышеупомянутых датчиков на обуви и велосипеде. Согласно патенту, ботинок может настраиваться на оптимальную работу на основе ряда факторов: изменения силы нажатия на педали, перехода с гравия на асфальтированную дорогу, или даже в ответ на данные GPS. Например, шиповки могут продвигаться вперед в ботинке, когда велосипед обнаруживает, что вы едете в гору или, например, сильно ускоряетесь.



На этой схеме лучше видно регуляторный механизм между подошвой и шипом. Кроме того, посмотрите на точку 60 и вы увидите крестообразный регулятор, который позволяет откалибровать обувь вручную / Фото US Patent Office

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Что это дает

Потенциальный прирост производительности не отмечается, а конкретная польза технологии не подкреплена научными фактами в самом патенте. Но одно исследование, проведенное в 2023 году, показало, что "регулирование передне-заднего положения стопы на педали не влияет на экономичность велосипеда у велосипедистов-соревнователей, которые крутят педали с постоянной мощностью, которая в этом спорте определяется показателем вентиляции легких. В экспериментах участники достигали показателя 90% VT (Ventilatory Threshold).

Однако это, скорее всего, было лабораторное тестирование, а не реальная езда в меняющихся условиях. В велоспорте самого высокого уровня конкуренция настолько высока, что стоит бороться за каждые пол процента производительности, и будет интересно увидеть, начнет ли эта технология появляться на гонках, или, возможно, даже в потребительских товарах, где она, несомненно, найдет своих покупателей.

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