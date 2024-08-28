Как это работает

Технология позволяет позиционировать обувь спереди, сзади и сбоку с помощью датчиков, поступающих от велосипеда и велосипедиста. Эти датчики генерируют данные, определяющие и автоматически перемещают обувь в оптимальное положение. Также возможна ручная регулировка.

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Нужна ли кому-то такая вещь? Эта идея предназначена для дорог, бездорожья или гравия? Как технология выдержит неблагоприятные погодные условия? Система еще не представлена на рынке, а потому ответить на некоторые вопросы пока невозможно. К тому же патенты не всегда воплощаются в жизнь.

Обычно велосипедист контактирует с велосипедом с помощью ботинка, шипов и педалей. В этом случае ботинок имеет "регулятор" на подошве. К нему крепится шиповка, и обувь крепится к педали традиционным способом. Этот регулятор оснащен реверсивным электродвигателем, который перемещает обувь спереди назад и слева направо по рельсам, позволяя не отрывать ногу от педали. Педаль содержит основную батарею, питающую систему, а беспроводная система питает ботинок, шип и регулятор.



Мы можем видеть пластину, похожую на кредитную карточку, между ботинком и шипом. Это блок регулирования / Фото US Patent Office

Но зачем такая регулировка? Поскольку велосипедисты движутся по разным типам местности и на разных подъемах и спусках, они приспосабливают положение своего тела к ним. Это может менять точки поворота и углы наклона ног, а значит, возможно, существуют потенциальные механические преимущества и повышение производительности, если точка контакта стопы с дорогой может компенсировать это.

Это то, что вы можете сделать, не задумываясь, на плоских педалях без клипс, но, очевидно, с большинством обуви с клипсами это невозможно, не остановившись и не достав шестигранные ключи.

Предложенная Shimano автоматическая система определяет потребность велосипедиста в оптимальном положении стопы с помощью вышеупомянутых датчиков на обуви и велосипеде. Согласно патенту, ботинок может настраиваться на оптимальную работу на основе ряда факторов: изменения силы нажатия на педали, перехода с гравия на асфальтированную дорогу, или даже в ответ на данные GPS. Например, шиповки могут продвигаться вперед в ботинке, когда велосипед обнаруживает, что вы едете в гору или, например, сильно ускоряетесь.



На этой схеме лучше видно регуляторный механизм между подошвой и шипом. Кроме того, посмотрите на точку 60 и вы увидите крестообразный регулятор, который позволяет откалибровать обувь вручную / Фото US Patent Office

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Что это дает

Потенциальный прирост производительности не отмечается, а конкретная польза технологии не подкреплена научными фактами в самом патенте. Но одно исследование, проведенное в 2023 году, показало, что "регулирование передне-заднего положения стопы на педали не влияет на экономичность велосипеда у велосипедистов-соревнователей, которые крутят педали с постоянной мощностью, которая в этом спорте определяется показателем вентиляции легких. В экспериментах участники достигали показателя 90% VT (Ventilatory Threshold).

Однако это, скорее всего, было лабораторное тестирование, а не реальная езда в меняющихся условиях. В велоспорте самого высокого уровня конкуренция настолько высока, что стоит бороться за каждые пол процента производительности, и будет интересно увидеть, начнет ли эта технология появляться на гонках, или, возможно, даже в потребительских товарах, где она, несомненно, найдет своих покупателей.

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