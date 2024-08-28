Як це працює

Технологія дозволяє позиціонувати взуття спереду, ззаду та збоку за допомогою датчиків, що надходять від велосипеда та велосипедиста. Ці датчики генерують дані, що визначають і автоматично переміщують взуття в оптимальне положення. Також можливе ручне регулювання.

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Чи потрібна комусь така річ? Ця ідея призначена для доріг, бездоріжжя чи гравію? Як технологія витримає несприятливі погодні умови? Система ще не представлена на ринку, а тому відповісти на деякі питання поки неможливо. До того ж патенти не завжди втілюються у життя.

Зазвичай велосипедист контактує з велосипедом за допомогою черевика, шипів і педалей. У цьому випадку черевик має "регулятор" на підошві. До нього кріпиться шиповка, і взуття кріпиться до педалі традиційним способом. Цей регулятор оснащений реверсивним електродвигуном, який переміщує взуття спереду назад і зліва направо по рейках, дозволяючи не відривати ногу від педалі. Педаль містить основну батарею, що живить систему, а бездротова система живить черевик, шип і регулятор.



Ми можемо бачити пластину, схожу на кредитну картку, між черевиком і шипом. Це блок регулювання / Фото US Patent Office

Але навіщо таке регулювання? Оскільки велосипедисти рухаються різними типами місцевості та на різних підйомах і спусках, вони пристосовують положення свого тіла до них. Це може змінювати точки повороту й кути нахилу ніг, а отже, можливо, існують потенційні механічні переваги і підвищення продуктивності, якщо точка контакту стопи з дорогою може компенсувати це.

Це те, що ви можете зробити, не замислюючись, на пласких педалях без кліпс, але, очевидно, з більшістю взуття з кліпсами це неможливо, не зупинившись і не діставши шестигранні ключі.

Запропонована Shimano автоматична система визначає потребу велосипедиста в оптимальному положенні стопи за допомогою вищезгаданих датчиків на взутті й велосипеді. Згідно з патентом, черевик може налаштовуватися на оптимальну роботу на основі ряду факторів: зміни сили натискання на педалі, переходу з гравію на асфальтовану дорогу, або навіть у відповідь на дані GPS. Наприклад, шиповки можуть просуватися вперед у черевику, коли велосипед виявляє, що ви їдете в гору або, наприклад, сильно прискорюєтесь.



На цій схемі краще видно регуляторний механізм між підошвою та шипом. Крім того, подивіться на точку 60 і ви побачите хрестоподібний регулятор, який дозволяє відкалібрувати взуття вручну / Фото US Patent Office

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Що це дає

Потенційний приріст продуктивності не зазначається, а конкретна користь технології не підкріплена науковими фактами в самому патенті. Але одне дослідження, проведене у 2023 році, показало, що "регулювання передньо-заднього положення стопи на педалі не впливає на економічність велосипеда у велосипедистів-змагальників, які крутять педалі зі сталою потужністю, яка у цьому спорті визначається показником вентиляції легень. В експериментах учасники досягали показника 90% VT (Ventilatory Threshold).

Однак це, швидше за все, було лабораторне тестування, а не реальна їзда в мінливих умовах. У велоспорті найвищого рівня конкуренція настільки висока, що варто боротися за кожні пів відсотка продуктивності, і буде цікаво побачити, чи почне ця технологія з'являтися на перегонах, або, можливо, навіть у споживчих товарах, де вона, безсумнівно, знайде своїх покупців.

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