Извержения вулканов научатся предсказывать с помощью обычного смартфона

Британская компания VolcanoTech разработала недорогую систему на базе Raspberry Pi и модифицированных камер смартфонов, способную фиксировать приближение вулканических извержений. Эта инновация делает жизненно важный мониторинг доступным для наиболее уязвимых регионов мира.

Прогнозы погоды уже давно предупреждают о качестве воздуха, а города следят за этим с помощью онлайн-карт датчиков. Теперь подобные технологии будут спасать людей от вулканов. Как сообщает The Guardian, разработчики научились прогнозировать извержения с помощью простых датчиков.

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Принцип работы системы похож на обычную бутылку газированной воды. Когда вы её открываете, давление падает, и напиток начинает активно выделять углекислый газ. То же самое происходит в недрах Земли: когда магма поднимается к поверхности, давление уменьшается, высвобождая растворенный в ней диоксид серы (SO2). Резкий скачок концентрации этого газа в воздухе – явный сигнал того, что вулкан вот-вот проснется.

Как работает дешевая альтернатива дорогостоящим приборам?

Самая большая проблема современного мониторинга – цена. Бедные общины у подножия вулканов просто не имеют денег на профессиональные научные станции. Решить эту проблему взялся стартап VolcanoTech, созданный учеными из Университета Шеффилда. Они разработали сверхдешевую альтернативу дорогостоящему оборудованию.

В основе системы лежит устройство Pi-cam – обычная камера смартфона, модифицированная для съемки в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Управляет процессом копейчатый микрокомпьютер Raspberry Pi. Камера фиксирует флуоресценцию диоксида серы: чем больше УФ-света она регистрирует, тем выше концентрация опасного газа в воздухе. Такая сеть датчиков стоит лишь небольшую часть от цены традиционных аналогов.

Где уже используют новую технологию? Благодаря низкой цене датчики VolcanoTech уже успешно работают в сейсмически активных зонах Эквадора, Чили, Мексики и Индонезии. В ближайшее время их планируют установить также в Коста-Рике и Аргентине.

Почему это важно не только для прогнозирования извержений?

Разработчики считают, что массовое использование недорогих датчиков может изменить не только вулканологию, но и мониторинг состояния атмосферы в целом. Вместо отдельных точек измерения ученые смогут создавать плотные сети наблюдения, которые обеспечат гораздо более детальную картину изменений в качестве воздуха.

Это поможет метеорологам лучше анализировать распространение загрязнения, а вулканологам – быстрее замечать признаки предстоящих извержений. Благодаря использованию доступных коммерческих компонентов такая технология может сделать современный экологический и геологический мониторинг значительно дешевле и доступнее для стран, которые раньше не могли позволить себе подобные системы.