Компания Acura представила невероятно стильный автомобиль, словно из фильмов о далеком будущем

Автомобильный производитель Acura представил концепт Performance EV на фестивале The Quail, A Motorsports Gathering, одном из главных событий Монтерейской автомобильной недели 2024 года, которая сейчас проходит в Калифорнии.

Стильно, необычно, футуристично

Концепт представляет собой элегантный четырехдверный GT с повышенной подвеской, который является прообразом серийной модели, которая появится в 2025 году. Серийная модель вряд ли будет копией того, что вы видите здесь, хотя Дейв Марек, креативный директор Acura, сказал, что ряд элементов дизайна из концепта будет сохранено для будущих автомобилей, предназначенных для продажи.

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Судя по тому, что показано на опубликованных изображениях, передняя часть автомобиля не имеет решетки радиатора.

Acura заявила, что дизайн был вдохновлен современными суперяхтами на подводных крыльях.

Другие ключевые черты включают длинную колесную базу, на которой размещены 23-дюймовые колеса, обернутые в производительную резину, имеющую ширину 295 миллиметров.

Внутри колес размещены тормоза с поперечным сверлением и белыми суппортами.



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura

Главная технология концепта базируется на новой специальной платформе для электрических автомобилей, разработанной собственными силами материнской компанией Acura – Honda. Известно, что она собирается использовать ее для различных электромобилей, включая семейство электромобилей нулевой серии, анонсированное в январе на выставке CES 2024 года.

Ожидается, что новый бренд электромобилей Afeela, созданный Honda и Sony, также будет использовать эту платформу. Она достаточно гибкая, чтобы поддерживать транспортные средства в различных сегментах, хотя первые транспортные средства будут принадлежать к "среднему и большому" сегментам.



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura

Acura не обнародовала никаких спецификаций платформы, но Honda ранее заявляла, что автомобили с ней будут рассчитаны на запас хода 300 и более миль (то есть от 480 километров). Honda также заявила, что платформа будет использовать собственное программное обеспечение для операционной системы и информационно-развлекательной системы.



Концепт автомобиля Acura Performance EV / Фото Acura

Автомобиль, основанный на концепте Acura Peformance EV, поступит в производство в конце 2025 года, а в продаже появится в 2026 году.

Это будет первый электромобиль, построенный на крупной производственной площадке материнской компании Honda, расположенной недалеко от Мэрисвилля, штат Огайо. Площадка переоборудуется для производства электромобилей и их компонентов, включая аккумуляторы, и теперь автопроизводитель называет его Honda EV Hub.