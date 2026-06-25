В США хотят запретить покупку анонимных телефонов

Федеральная комиссия по связи США (FCC) планирует ужесточить правила идентификации при покупке SIM-карт в целях борьбы со спамом. Однако правозащитники предупреждают, что эта инициатива может поставить под угрозу жизнь людей, спасающихся от преследований и домашнего насилия.

Что такое "одноразовые" телефоны и почему с ними борются?

Федеральная комиссия по связи США (FCC) планирует существенно ужесточить правила идентификации при покупке SIM-карт. Регулятор хочет обязать мобильных операторов собирать значительно больше личных данных клиентов перед активацией или продлением услуг. Хотя официальная цель — борьба со спамом и мошенниками, правозащитники бьют тревогу: нововведения угрожают безопасности людей, спасающихся от домашнего насилия и преследований, сообщает издание Android Authority.

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В центре внимания оказались так называемые "burner phones" — дешевые мобильные телефоны или предоплаченные SIM-карты, которые можно приобрести без паспорта или заключения долгосрочного контракта. Они гарантируют высокий уровень анонимности. Именно это свойство часто используют злоумышленники для запуска "robocalls" — автоматизированных спам-звонков с целью мошенничества и навязчивой рекламы. Новые правила должны закрыть эту лазейку.

Какие данные потребуется собирать?

Согласно предложению FCC, от операторов будут требовать собирать и хранить как минимум следующие данные новых и существующих клиентов (при продлении услуг):

имя и физический адрес;

государственный идентификационный номер (например, номер удостоверения личности или паспорта);

альтернативный номер телефона перед предоставлением доступа к услугам связи.

Председатель FCC Брендан Карр подчеркнул, что некоторые телефонные компании не принимают достаточных мер для проверки своих клиентов, позволяя злоумышленникам проникать в телефонные сети США. По его словам, эта инициатива призвана устранить пробелы в обязательствах провайдеров по верификации клиентов и помешать им "закрывать глаза" на злоупотребление сетями и мошенничество в отношении американцев.

Почему это угрожает самым уязвимым?

Предложенные правила вызвали резкую критику со стороны защитников конфиденциальности и организаций, помогающих жертвам насилия. Эксперт по технологической безопасности Национальной сети по борьбе с домашним насилием (NNEDV) Белл Торек в своём обращении к FCC отметила, что действия, которые агентство считает подозрительными, на самом деле являются базовыми мерами безопасности для пострадавших.

Люди, спасающиеся от насильников, вынуждены часто менять номера, создавать новые электронные почтовые ящики и использовать абонентские ящики для пересылки почты, чтобы избежать преследования.

Эту позицию поддержала и Канзасская коалиция против сексуального и домашнего насилия. Представители организации подчеркивают, что новые правила создадут дополнительные барьеры для жертв домашнего насилия, сексуальных нападений и сталкинга. Этим людям жизненно необходимо быстро настроить новые каналы связи во время побега из опасных условий.

Особую критику вызывает идея FCC более тщательно проверять определенные типы адресов. Хотя регулятор считает это инструментом борьбы с мошенничеством, правозащитники напоминают: именно такие адреса помогают людям защитить свою жизнь и частную жизнь.

Остановит ли это настоящих мошенников?

Противники инициативы отмечают, что профессиональные злоумышленники редко покупают обычные предоплаченные SIM-карты в магазинах. Они используют похищенные личные данные, синтетические учетные записи, взломанные аккаунты и услуги зарубежных провайдеров. Поэтому более строгая верификация вряд ли остановит преступников, но гарантированно создаст проблемы для обычных пользователей.

Что дальше?

В настоящее время FCC продолжает собирать отзывы общественности перед принятием окончательного решения. Крайний срок подачи первых комментариев установлен на 25 июня 2026 года, а ответы будут приниматься до 27 июля 2026 года. Даже после этого агентству понадобится несколько месяцев на рассмотрение.

Если предложение будет одобрено, эпоха анонимной связи в США может окончательно уйти в прошлое, лишив потребителей возможности избежать тотальной идентификации. Это также может послужить вдохновением для других стран, которые любят копировать законы, принятые за рубежом.