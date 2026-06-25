Що таке "одноразові" телефони та чому з ними борються?

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) планує суттєво посилити правила ідентифікації при купівлі SIM-карт. Регулятор хоче зобов'язати мобільних операторів збирати значно більше особистих даних клієнтів перед активацією чи продовженням послуг. Хоча офіційна мета – боротьба зі спамом та шахраями, правозахисники б'ють на сполох: нововведення загрожують безпеці людей, які рятуються від домашнього насильства та переслідувань, повідомляє видання Android Authority.

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У центрі уваги опинилися так звані "burner phones" – дешеві мобільні телефони або передплачені SIM-картки, які можна придбати без паспорта чи укладання довгострокового контракту. Вони гарантують високий рівень анонімності. Саме цю властивість часто використовують зловмисники для запуску "robocalls" – автоматизованих спам-дзвінків для шахрайства та нав'язливої реклами. Нові правила мають закрити цю лазівку.

Які дані вимагатимуть збирати?

Згідно з пропозицією FCC, від операторів вимагатимуть збирати та зберігати щонайменше такі дані нових та існуючих клієнтів (при продовженні послуг):

ім'я та фізичну адресу;

державний ідентифікаційний номер (наприклад, номер посвідчення особи чи паспорта);

альтернативний номер телефону перед наданням доступу до послуг зв'язку.

Голова FCC Брендан Карр наголосив, що деякі телефонні компанії роблять недостатньо для перевірки своїх клієнтів, дозволяючи зловмисникам проникати в телефонні мережі США. За його словами, ця ініціатива має закрити прогалини в зобов'язаннях провайдерів щодо верифікації клієнтів та завадити їм "заплющувати очі" на експлуатацію мереж і шахрайство проти американців.

Чому це загрожує найвразливішим?

Запропоновані правила викликали різку критику з боку захисників конфіденційності та організацій, що допомагають постраждалим від насильства. Фахівчиня з технологічної безпеки Національної мережі з подолання домашнього насильства (NNEDV) Белл Торек у своєму зверненні до FCC зазначила, що дії, які агентство вважає підозрілими, насправді є базовими заходами безпеки для постраждалих.

Люди, які тікають від аб'юзерів, змушені часто змінювати номери, створювати нові електронні скриньки та використовувати абонентські скриньки для пересилання пошти, щоб уникнути переслідування.

Цю позицію підтримала і Канзаська коаліція проти сексуального та домашнього насильства. Представники організації наголошують, що нові правила створять додаткові бар'єри для жертв домашнього насильства, сексуальних нападів та сталкінгу. Цим людям життєво необхідно швидко налаштувати нові канали зв'язку під час втечі з небезпечних умов.

Особливу критику викликає ідея FCC ретельніше перевіряти певні типи адрес. Хоча регулятор вважає це інструментом боротьби з шахрайством, правозахисники нагадують: саме такі адреси допомагають людям захистити своє життя та приватність.

Чи зупинить це справжніх шахраїв?

Опоненти ініціативи зазначають, що професійні зловмисники рідко купують звичайні передплачені SIM-карти в магазинах. Вони використовують викрадені особисті дані, синтетичні облікові записи, зламані акаунти та послуги закордонних провайдерів. Тому суворіша верифікація навряд чи зупинить злочинців, але гарантовано створить проблеми для звичайних користувачів.

Що далі?

Наразі FCC продовжує збирати відгуки громадськості перед ухваленням остаточного рішення. Кінцевий термін подання перших коментарів встановлено на 25 червня 2026 року, а відповіді прийматимуть до 27 липня 2026 року. Навіть після цього агентству знадобиться кілька місяців на розгляд.

Якщо пропозицію ухвалять, епоха анонімного зв'язку в США може остаточно відійти в минуле, позбавивши споживачів можливості уникнути тотальної ідентифікації. Це також може стати натхненням для інших країн, які люблять копіювати закони, прийняті за кордоном.