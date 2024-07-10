Lamborghini и Bentley известного рэпера, раскрашенные как детские рисунки, выставили на аукцион

Власти США конфисковали две машины у рэпера 6ix9ine, которого подозревают в ряде преступлений, в том числе физическом насилии против женщин и заказных нападениях на других рэперов. Теперь эти машины, ужасно перекрашенные в кислотные цвета, будут проданы на аукционе.

Почему продают автомобили

Согласно документам, которые попали в руки американских журналистов, 29 ноября суд арестовал все активы 6ix9ine, чтобы удовлетворить решение о возмещении причиненного рэпером ущерба. За несколько дней до того, 22 ноября 2023 года, судья подписал решение, обязывающее 6ix9ine выплатить потерпевшей Алексис Салаберриос 9 825 000 долларов за травмы, которые она получила от действий бруклинского рэпера.

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И теперь служба внутренних доходов США выставляет на аукцион Lamborghini Urus 2019 года выпуска и Bentley Continenta 2017 года выпуска. Налоговая изъяла транспортные средства и другие личные вещи рэпера в апреле 2024 года. Они будут продаваться на сайте GSAAuctions.gov. Стартовая цена каждого из автомобилей составляет 20 000 долларов.

Обе машины претерпели изменения. Ранее на YouTube появлялись видео, где блогер TPT Foreigns занимался тюнингом автомобилей: на них наклеили пленку кислотно-зеленого и синего цвета, а затем нанесли большие кляксы краски, как будто машину обстреляли из ружья для пейнтбола или забросали воздушными шариками с краской.

Машины рэпера 6ix9ine, которые будут проданы на аукционе / Фото GSA Auctions

Continental продается с небольшим пробегом. Кроме ужасного обертывания, есть также повреждения. Лобовое стекло и оба боковых окна выглядят так, будто их ударили чем-то тупым, например, бейсбольной битой. Крыша кабриолета имеет три прорези – похоже, его проткнули ножом. Салон, как отмечается, остался в порядке.

Urus в гораздо лучшем состоянии и, кроме еще одного ужасного обертывания, не имеет видимых признаков повреждений. Он имеет несколько больший пробег.

Пока торги дошли до 75 100 долларов за Urus и 55 100 долларов за Continental. Если эти цены сохранятся, то можно будет сказать, что рэпер отдаст машины фактически даром, поскольку Continental Speeds с аналогичным пробегом может легко стоить от 80 000 долларов до шестизначной цифры. Urus оценивается в 170 000-180 000 долларов с таким пробегом.