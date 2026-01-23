Илон Маск поссорился с Ryanair из-за Wi-Fi в самолетах

Между Илоном Маском и руководителем Ryanair Майклом О'Лири разгорелся публичный конфликт. Причиной стал отказ авиакомпании устанавливать спутниковый интернет Starlink на свои самолеты, что быстро переросло во взаимные оскорбления в соцсетях и медиа.

Спор между Илоном Маском і Ryanair начался 14 января, когда авиакомпания официально отказалась от идеи установки Starlink на своих самолетах. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири объяснил, что антенны на фюзеляже увеличивают вес и аэродинамическое сопротивление, что приводит примерно к 2% росту расхода топлива. По его словам, пассажиры коротких рейсов продолжительностью около часа не готовы платить за Wi-Fi. Об этом пишет Mashable.

Как Wi-Fi на рейсах превратился в публичный скандал?

Уже на следующий день Маск ответил в X, заявив, что О'Лири ошибается. Он написал, что дополнительное сопротивление во время взлета почти нулевое, и добавил объяснение, созданное чатботом Grok. На этом конфликт не закончился, а лишь набрал обороты.

16 января, когда X потерпела масштабный сбой, официальный аккаунт Ryanair иронично обратился к Маску с вопросом, или не нужен ли ему Wi-Fi. В ответ Маск пошутил о покупке авиакомпании и смене руководства.

Во время радиоинтервью Newstalk в Ирландии О'Лири снова отверг идею Starlink, отметив, что дополнительные расходы на топливо могут составлять от 200 до 250 миллионов долларов в год, или около одного доллара с каждого пассажира. Параллельно он резко высказался в адрес Маска, заявив, что не воспринимает серьезно его заявления в X.

Маск ответил очередными постами, призывая уволить О'Лири и повторяя личные оскорбления. Конфликт продолжился и на странице Ryanair, где 19 января компания иронично назвала Wi-Fi на самолетах примером идеи, в которую она не верит. Маск в ответ спросил, сколько стоит купить Ryanair, а впоследствии опубликовал опрос о возможной покупке авиакомпании.

На следующий день Ryanair объявила пресс-конференцию в Дублине, намекая на запуск специальной распродажи билетов, адресованной Маску и пользователям X. Компания действительно провела мероприятие и запустила акцию, а О'Лири поблагодарил Маска за дополнительное внимание к бренду, отметив, что это положительно повлияло на бронирование.

О'Лири снова отметил, что, по оценкам Starlink, 90% пассажиров готовы платить за Wi-Fi, тогда как опыт Ryanair свидетельствует о другом – менее 10%. Он добавил, что компания готова установить Starlink только в случае, если сервис будет бесплатным для пассажиров и не будет создавать дополнительных расходов.

В то же время, как отмечает BBC, Маску было бы сложно купить Ryanair, поскольку авиакомпании в ЕС должны принадлежать преимущественно инвесторам из Европейского Союза или нескольких определенных стран. На этом фоне конфликт выглядит скорее как публичный обмен репликами, чем реальная бизнес-дискуссия.