Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания не видит смысла устанавливать Starlink на свои самолеты. По его словам, пассажиры бюджетного перевозчика не готовы платить за интернет во время среднего часового перелета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему Ryanair не хочет Starlink и что на это отвечает Маск?

Такое заявление прозвучало на фоне того, что все больше европейских авиакомпаний переходят на спутниковый интернет от SpaceX. Немецкая Lufthansa сообщила о внедрении Starlink, а Scandinavian Airlines уже выполнила первый рейс с этой технологией на борту. Во всех объявленных соглашениях говорится о бесплатном WiFi для пассажиров.

Комментарии О'Лири вызвали дискуссию в соцсети X. Илон Маск отреагировал на них, заявив, что Ryanair потеряет клиентов в пользу авиакомпаний, которые предлагают доступ к интернету во время полета.

Как пишет Business Insider, Ryanair остается верной своей модели минимальных затрат. Компания предлагает билеты по цене от 15 евро, делает ставку на быстрые обороты самолетов и дополнительные платные услуги, в частности выбор мест и продажу товаров на борту. В 2024 году флот Ryanair и ее дочерних компаний насчитывал 643 самолета, которые перевезли 206 миллионов пассажиров. По этим показателям группа стала третьей в мире после American Airlines и Delta Air Lines.

Отдельно возник спор о влиянии Starlink на расход топлива. О'Лири заявил, что установка антенны на фюзеляж якобы приводит к росту расхода топлива на 2 процента из-за веса и аэродинамического сопротивления. В ответ вице-президент Starlink по инженерии Майкл Николлс отметил, что терминалы SpaceX имеют лучший топливный профиль, чем альтернативные системы. По его словам, анализ показал рост затрат лишь на 0,3 процента для Boeing 737-800, которые составляют основу флота Ryanair. Маск в ответ иронично предположил, что этот показатель можно снизить еще больше.

Ryanair отказалась комментировать заявления Маска и представителей SpaceX. В SpaceX также не предоставили официального ответа на запрос журналистов.

В отличие от американских бюджетных авиакомпаний, которые после пандемии начали предлагать более дорогие и комфортные опции из-за финансового давления, Ryanair не имеет стимула менять подход. Компания демонстрирует стабильные финансовые результаты: ее последняя квартальная прибыль после уплаты налогов составила 1,72 миллиарда евро, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Для сравнения, прибыль Southwest Airlines за аналогичный период сократилась почти на 20 процентов.