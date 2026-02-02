Почему натрий-ионные батареи вдруг стали конкурентными?

Главным слабым звеном натрий-ионных батарей годами оставалась медленная работа. Ионы натрия имеют больший размер, чем ионы лития, из-за чего они хуже двигаются внутри электродов. Это ограничивало скорость зарядки и общую мощность аккумуляторов. Именно эту проблему и удалось преодолеть японским исследователям, указано в исследовании, которое появилось на The Royal Society of Chemistry.

Смотрите также Как работает лазер и чем он отличается от обычного света

Под руководством профессора Шиничи Комабы команда создала новый тип анода на основе твердого углерода с добавлением небольшого количества оксида алюминия. Этот материал химически стабилен и не вступает в нежелательные реакции с электролитом. В результате ионы натрия могут беспрепятственно проникать в структуру электрода и быстро формировать энергетические кластеры в нанопорах углерода.

Эксперименты показали, что для этого процесса ионам натрия требуется меньше энергии, чем ионам лития. На практике это означает более высокую скорость зарядки при определенных режимах работы. Исследователи также зафиксировали более низкие энергетические барьеры для движения натрия внутри электрода, что положительно влияет на работу батарей при низких температурах.

Теперь безопаснее

Отдельное внимание в исследовании уделяется безопасности. Литий-ионные аккумуляторы известны риском теплового разгона. В случае повреждения или внутреннего дефекта они могут самовозгораться, а процесс горения способен длиться часами и не требует доступа кислорода. Именно поэтому пожары электромобилей и аккумуляторных хранилищ являются чрезвычайно сложными для тушения.

Натрий-ионные батареи ведут себя иначе. По словам ученых, они значительно стабильнее, менее подвержены перегреву и практически не взрываются даже при механических повреждениях. Это делает их привлекательными для использования в крупных системах хранения энергии, где безопасность является критически важной.

Смотрите также Почему бытовая техника бьет током и как устранить эту проблему

Еще одно большое преимущество

Еще один важный фактор – доступность сырья. Натрий гораздо дешевле и распространеннее в природе, чем литий, отмечает Tech Xplore. Это снижает зависимость от ограниченных месторождений, в частности политическую, и потенциально уменьшает стоимость аккумуляторов в будущем.

Замечательные перспективы

Исследователи считают, что сочетание высокой скорости зарядки, стабильной работы в широком температурном диапазоне и повышенной безопасности делает натрий-ионные аккумуляторы перспективной основой для электромобилей нового поколения и энергетической инфраструктуры.

Хотя литий еще не исчезнет с рынка мгновенно, результаты этого исследования четко показывают, что его доминирование больше не является безоговорочным.