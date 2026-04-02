В Дании нашли военный корабль, которому более 200 лет: это может изменить историю

В гавани Копенгагена археологи нашли остатки датского военного корабля Dannebroge, который затонул в 1801 году во время битвы с британским флотом. Раскопки осложняют сложные условия и будущее строительство.

Морские археологи обнаружили на дне гавани Копенгаген обломки датского военного корабля Dannebroge, который затонул более двух веков назад во время Битва при Копенгагене. Судно было уничтожено флотом под командованием Горацио Нельсона в 1801 году. Об этом пишет The Guardian.

Смотрите также Секрет послушания: ученые нашли идеальную тактику, которая заставит собак выполнять все команды

Что известно о найденном корабле и почему его исследуют срочно?

Работы ведутся на глубине около 15 метров в сложных условиях – почти полное отсутствие видимости и толстый слой осадка значительно усложняют исследования. К тому же археологи ограничены во времени: место раскопок вскоре станет частью масштабного строительного проекта.

Исследования возглавляет Viking Ship Museum, который объявил об открытии именно в годовщину битвы – спустя 225 лет после событий. По словам специалистов, находка имеет большое значение для национальной истории Дании.

Во время самой битвы британский флот атаковал датские корабли, образовывавшие оборонительную линию у входа в гавань. Бой длился несколько часов и привел к значительным потерям с обеих сторон. Его целью было заставить Данию выйти из союза северных держав, в который входили также Россия, Пруссия и Швеция.

В центре противостояния оказался флагман Dannebroge длиной около 48 метров под командованием Ольферта Фишера. Именно он стал главной целью британского флота. Корабль подвергся сильному артиллерийскому обстрелу, после чего на борту вспыхнул пожар. Впоследствии судно дрейфовало и взорвалось, создав мощный звук, который был слышен по всему городу.

Археологи уже обнаружили на месте аварии пушки, элементы униформы, знаки различия, обувь, бутылки и даже часть человеческой челюсти. Вероятно, она принадлежит одному из членов экипажа, пропавших без вести во время боя.

Исследователи отмечают, что находки помогут лучше понять реальные условия морских боев того времени. Основную опасность для экипажа представляли не только ядра, но и обломки древесины, которые разлетались внутри корабля после попаданий.

Идентификацию судна подтверждают несколько факторов. Размеры найденных деревянных конструкций соответствуют историческим чертежам, а дендрохронологический анализ древесины указывает на период строительства корабля.

Раскопки происходят на территории будущего проекта Lynetteholm – искусственного острова, где планируют создать новый жилой район к 2070 году. Именно поэтому археологи пытаются как можно быстрее исследовать место, прежде чем его изменят строительные работы.

Несмотря на сложные условия, исследования уже позволяет по-новому взглянуть на события, которые стали важной частью истории Дании и до сих пор остаются в национальной памяти.