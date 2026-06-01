Археологи открыли гробницу самой могущественной королевы Европы, правившей 700 лет назад

Барселонский монастырь Педральбес в течение семи веков хранил тайны своей основательницы и ее ближайшего окружения. Открытие древних гробниц позволило ученым заглянуть в лицо средневековой элиты и выявить неожиданные, а иногда и жуткие детали их жизни и смерти.

Женщина, изменившая историю Каталонии

Археологи, изучающие Королевский монастырь Санта-Мария-де-Педральбес в Барселоне, обнародовали результаты масштабного исследования захоронений четырнадцатого века. Проект, приуроченный к 700-летию основания обители, охватил восемь исторических гробниц, где ученые нашли останки 25 человек. Об этом сообщает издание Archaeology Mag.

Главное внимание исследователей было приковано к фигуре королевы Элисенды де Монкада, которая родилась около 1292 года в одной из самых влиятельных дворянских семей тогдашней Каталонии. В 1322 году она стала четвертой женой короля Арагона Якова II. Несмотря на значительную разницу в возрасте – монарху в то время было 55 лет, а Элисенде 30 – она сумела стать не просто королевой-консортом, а мощной политической фигурой.

Вскоре до смерти мужа, в 1326 году, Элисенда основала монастырь Педральбес, обеспечив его королевскими привилегиями и значительными финансовыми ресурсами.

Структура гробницы, ее архитектурное решение и связанная с ней иконография делают ее ключевым памятником для понимания погребальных практик высшей знати и репрезентации женской власти в Каталонии четырнадцатого века,

– прокомментировали исследователи из Института культуры Барселоны.

Символизм двойной жизни

Усыпальница Элисенды поражает своей архитектурной уникальностью. Это двусторонняя конструкция, которую можно увидеть как со стороны монастырской церкви, так и со стороны внутреннего дворика (клуатра). Со стороны церкви королева предстает в величественных регалиях, со своей короной, королевским перстнем и гербом Арагонской короны. У ее ног изображены два щенка, символизирующие верность. Однако со стороны клуатра образ кардинально меняется: там Элисенда изображена как смиренная монахиня-пенитентка, без всяких признаков светской власти.



Гробница королевы Элисенды / Фото Институт культуры Барселоны

Исследование показало, что памятник состоит из двух отдельных камер, разделенных стеной, а не из одного саркофага, как считали ранее. Когда ученые открыли гробницу, они обнаружили деревянный гроб с костями.

Анатомический анализ подтвердил, что Элисенда умерла в возрасте около 70 лет. Ее скелет сохранил следы остеоартрита, характерного для пожилого возраста. Хотя ее похоронили в простом монашеском одеянии, археологи нашли фрагменты шелка с металлическими нитями, а также остатки розмарина и мирта – растений, которые использовали во время тогдашних погребальных обрядов.



Деревянный гроб с останками королевы Элисенды / Фото Институт культуры Барселоны

Тайны соседних могил

Рядом с королевой ученые открыли другие захоронения, результаты исследования которых оказались потрясающими. Гробница, которую традиционно приписывали рыцарю Артау де Фосесу, не содержала мужских останков. Зато археологи нашли там тела двух женщин и трех детей. У одной из женщин даже через семьсот лет сохранился длинный хвост волос, прикрепленный к черепу.



Частично мумифицированная голова женщины / Фото Институт культуры Барселоны

Еще больше вопросов вызвало захоронение второй игуменьи монастыря Франчески Сапортеллы. В этой гробнице, которую неоднократно открывали в течение веков, нашли останки по меньшей мере девяти человек. Среди них обнаружили четыре мужских черепа с колотыми ранами, свидетельствующими о насильственной смерти. Также ученые наткнулись на мумифицированный торс женщины, в родовых путях которой остался плод в возрасте от 20 до 23 недель.



Гробница Франчески Сапортеллы, второй аббатисы Педральбеса, в которой хранятся по меньшей мере девять человек, включая мужские черепа с ножом и беременную женщину / Фото Институт культуры Барселоны

Не менее интересной оказалась гробница первой игуменьи Собираны Олзет. На ее лице зафиксировали повреждения, нанесенное острым предметом непосредственно перед смертью или в момент кончины. Кроме человеческих останков, в могилах обнаружили фрагменты пергамента с надписями и музыкальной нотацией, что дает новые данные о культурной жизни обители.



Скелетные останки Собираны Ользет / Фото Институт культуры Барселоны

Вызовом следующего года станет превращение этих первых находок в полную историческую интерпретацию, которая позволит нам лучше понять не только то, кем были эти люди, но и то, как они жили, как умирали и как их помнили,

– добавила команда археологов.

Сейчас специалисты проводят генетические исследования, извлекая ДНК из зубов и костей. Это поможет установить родственные связи между похороненными, их происхождение и болезни, которыми они страдали.

Детальный анализ находок продлится до 2027 года, обещая еще больше открытий о социальном мире средневековой Каталонии.