Почему этот клад особенный?

Находку сделал авторизованный искатель металлов во время обычной прогулки. Его устройство выдало чрезвычайно мощный сигнал возле большого камня в отдаленной местности, где нет ни дорог, ни следов древних поселений. Мужчина начал копать и на глубине всего лишь 25 сантиметров наткнулся на первые предметы: три железных колеса, которые закрывали собой целый комплекс артефактов. Под ними лежали три тяжелые золотые спирали, которые сначала приняли за браслеты, однако дальнейший анализ показал, что это массивные шейные гривны. Об этом пишет издание Arkeonews.

Общий вес найденного золота составляет около 320 граммов. Кроме золотых украшений и железных колес, в тайнике нашли два небольших топора и бронзовый браслет, лежавший на самом дне ямы. Искатель, действуя согласно румынскому законодательству о культурном наследии, на следующее утро передал находку в Управление культуры уезда Прахова. Впоследствии предметы попали в Музей истории и археологии города Плоешти, где за их изучение взялись специалисты.

Эта находка является исключительной для румынского пространства,

– прокомментировал археолог Алин Фринкулеаса, доктор археологии и специалист по преистории.

Главная сложность для ученых заключается не столько в богатстве находки, сколько в ее датировке. Объекты имеют признаки разных периодов, охватывающих средний и поздний бронзовый век, а также начало раннего железного века. Одно из золотых ожерелий украшено штампованным орнаментом, подобным тем, встречающимся на керамике эпохи бронзы. В то же время стилистика других изделий напоминает серебряные предметы из более поздних исторических периодов.



Золотые украшения / Фото Музей истории и археологии Прахова

Такой микс материалов и декоративных традиций порождает важный вопрос: эти предметы изготовили с разницей в несколько веков и собрали вместе значительно позже, или нынешние представления о хронологии эпохи бронзы требуют радикального пересмотра?

Наличие железных колес рядом с золотом добавляет еще один уровень загадочности, ведь они могут иметь символическое значение или свидетельствовать о высоком статусе владельца.

Датировка артефактов пока проблематична, поскольку предметы, похоже, относятся к широкому хронологическому диапазону,

– добавил Алин Фринкулеаса.



Один из топоров, найденных среди клада / Фото Музей истории и археологии Прахова

Жертва богам или скрытое богатство?

Как сообщает румынское издание Adevarul, сейчас исследователи рассматривают две основные версии происхождения клада:

Первая предполагает, что это был дар – предметы сознательно оставили в важном месте как часть ритуала.

Вторая версия склоняется к тому, что клад спрятала небольшая доисторическая община во время опасности, пытаясь уберечь свое состояние от конфликта или вынужденного переселения.

Сам ландшафт холма возле Марджиня-Педурии теперь внесли в список будущих раскопок. Археологи надеются выяснить, существовало ли вблизи древнее поселение, культовое место или место захоронения. Несмотря на то, что на поверхности нет видимых признаков жизнедеятельности, раскопки могут обнаружить следы людей, которые жили здесь 3000 лет назад.



Колесо, которое также лежало в тайнике / Фото Музей истории и археологии Прахова

Что дальше?

Следующий этап исследований сосредоточится на химическом составе металла. Ученые хотят понять, откуда происходит золото и какими технологиями пользовались мастера. Если золото окажется привезенным из других мест, это укажет на разветвленные торговые сети, связывавшие общины Карпатского региона с другими частями Европы.

После завершения реставрации и детального изучения артефакты планируют выставить для публичного осмотра в Музее истории и археологии уезда Прахова.