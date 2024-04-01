Астроном заявил, что мечты Илона Маска о Марсе являются не более чем опасным заблуждением

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что планирует поселить миллион людей на Марсе к 2050 году. Его бывшая партнерша Граймс, вероятно, будет одной из колонизаторов. Но авторитетный астрофизик, называет эти планы "опасной иллюзией".

Лорд Мартин Рис – профессор, астрофизик и член королевских домов Великобритании с высоким титулом "Королевский астроном". Он является соучредителем Центра изучения экзистенциальных рисков при Кембриджском университете. Ученый говорит, что было бы легче преодолеть проблему изменения климата на Земле, чем искать возможность бегства на другую планету.

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Что не так с заявлениями Маска

Мартин Рис назвал Маска "неординарной фигурой", которая имеет "довольно странный характер", намекая на все более нестабильное поведение миллиардера. Уже давно он заявил, что Марс может стать запасным планом для человечества в случае катастрофического глобального потепления, удара астероида или ядерной зимы, считая, что мертвую Красную планету можно согреть ядерным оружием.

Я не думаю, что это реалистично. Мы должны преодолеть проблемы здесь, на Земле. Борьба с изменением климата на Земле — это мелочь по сравнению с тем, чтобы сделать Марс пригодным для жизни. Поэтому я не думаю, что мы должны ставить это как долгосрочную цель вообще,

– говорит Рис.

"Я думаю, что на Марсе могут жить несколько сумасшедших первопроходцев, так же, как и на Южном полюсе, хотя он гораздо менее гостеприимный, чем Южный полюс. Но идея массовой миграции, чтобы избежать земных проблем, которую он и еще несколько других космических энтузиастов поддерживают, по моему мнению, является опасной иллюзией", – добавляет ученый.

Мартин Рис также предложил, чтобы любое исследование космоса человеком финансировалось частным образом, а не за государственные средства, как, например, тесное сотрудничество между NASA и SpaceX Маска. Он говорит, что основную часть исследований и работ должны выполнять дистанционно управляемые работы, тогда как "только люди, которые действительно имеют высокий аппетит к риску, должны отправляться в космос, и они должны финансироваться из частных источников, а не за счет остальных из нас".

NASA, как известно, уже ищет коммерческих партнеров, в частности SpaceX, чтобы добраться до Марса, что, несомненно, будет стоить несметных денег.