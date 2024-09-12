Polaris Down: впервые в истории космический турист выходит в открытый космос – онлайн-трансляция

На орбите высоко над Землей происходит историческое событие –первый выход в открытый космос осуществляется гражданскими людьми, космическими туристами миссии Polaris Down. Экипаж покидает корабль SpaceX Crew Dragon, чтобы вписать свои имена в историю человечества и космической отрасли.

Выход за пределы космического корабля, или внекорабельная деятельность (EVA), осуществят Джаред Айзекман и Сара Гиллис, двое членов экипажа из четырех человек, которые стартовали на борту ракеты SpaceX Falcon 9 во вторник (10 сентября), информирует Техно 24.

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Событие запланировано на 5:58 утра по восточному времени (12:58 по Киеву) и будет транслироваться в прямом эфире, причем трансляция начнется на час раньше – в 11:58 утра по Киеву.

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Ожидается, что вся внекорабельная деятельность продлится около двух часов, начиная с вентиляции капсулы Crew Dragon и заканчивая ее разгерметизацией.

Чем этот выход особенный?

, первым космонавтом, который побывал в открытом космосе, за пределами корабля, был летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов. Это произошло 18 марта 1965 года.

Поскольку капсула Crew Dragon не имеет шлюзовой камеры, которая есть на МКС и других больших кораблях, весь ее интерьер будет открыт для космоса. А это потребует от всех четырех членов экипажа – Айзекмана, Гиллис, Скотта "Кидда" Потита и Анны Менон – надеть недавно разработанные SpaceX скафандры для выхода в открытый космос.

И хотя осуществлять внекорабельную деятельность будут только двое членов экипажа, фактически весь экипаж Crew Dragon будет находиться в открытом космосе после момента открытия капсулы.

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Только Айзекман и Гиллис выйдут из капсулы по очереди на 15-20 минут каждый. Основная цель выхода в открытый космос – испытание новых скафандров SpaceX, предназначенных для миссий на орбите Земли и, возможно, за ее пределами.