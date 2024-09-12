Вихід за межі космічного корабля, або позакорабельна діяльність (EVA), здійснять Джаред Айзекман і Сара Гілліс, двоє членів екіпажу з чотирьох осіб, які стартували на борту ракети SpaceX Falcon 9 у вівторок (10 вересня), інформує Техно 24.

Не пропустіть Все про місію Polaris Dawn, коли вперше в історії цивільна людина вийде у відкритий космос

Подія запланована на 5:58 ранку за східним часом (12:58 за Києвом) і буде транслюватися в прямому ефірі, причому трансляція почнеться на годину раніше – об 11:58 ранку за Києвом.

Перший вихід космічних туристів у відкритий космос: онлайн-трансляція

Очікується, що вся позакорабельна діяльність триватиме близько двох годин, починаючи з вентиляції капсули Crew Dragon і закінчуючи її розгерметизацією.

До речі, першим космонавтом, який побував у відкритому космосі, за межами корабля, був льотчик-космонавт СРСР Олексій Архипович Леонов. Це сталося 18 березня 1965 року.

Чим цей вихід особливий?

Оскільки капсула Crew Dragon не має шлюзової камери, яка є на МКС та інших великих кораблях, весь її інтер'єр буде відкритий для космосу. А це вимагатиме від усіх чотирьох членів екіпажу – Айзекмана, Гілліс, Скотта "Кідда" Потіта та Анни Менон – вдягти нещодавно розроблені SpaceX скафандри для виходу у відкритий космос.

Цікавий факт! І хоч здійснювати позакорабельну діяльність будуть лише двоє членів екіпажу, фактично увесь екіпаж Crew Dragon перебуватиме у відкритому космосі після моменту відкриття капсули.

А тим часом Астронавти Starliner застрягли на МКС до 2025 року: як вони можуть згаяти час у космосі

Лише Айзекман і Гілліс вийдуть з капсули по черзі на 15-20 хвилин кожен. Основна мета виходу у відкритий космос – випробування нових скафандрів SpaceX, призначених для місій на орбіті Землі і, можливо, за її межами.