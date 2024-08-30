James Webb нашел шесть гигантских планет, которые дрейфуют в космосе без звезд

Космический телескоп James Webb обнаружил шесть "планет-изгоев", которые свободно дрейфуют в космосе, не связанные с гравитацией каких-либо звезд. Планеты блуждают сквозь молекулярное облако Персея на расстоянии 960 световых лет от нас и имеют размеры от пяти до десяти раз больше Юпитера.

Что говорят об этом ученые

Странные космические бродяги являются доказательством того, что, что гигантские планеты могут формироваться так же, как и звезды – сгущаясь непосредственно из турбулентных облаков коллапсирующего межзвездного газа. И для этого им необязательно группироваться вокруг светила.

Ученые не говорят, расположены ли эти 6 планет друг возле друга, как одна солнечная система, или они разбросаны по космосу, отдельно друг от друга.

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Мы исследуем сами границы процесса звездообразования. Если у вас есть объект, похожий на молодой Юпитер, возможно ли, что он мог бы стать звездой при правильных условиях? Это важный контекст для понимания формирования как звезд, так и планет,

– говорит ведущий автор исследования Адам Лангевельд, астрофизик из Университета Джона Хопкинса.

Обычно планеты в солнечных системах, подобных нашей, формируются из остатков газа и пыли, которые не были использованы при образовании звезд. Но не каждая планета образуется в результате этого процесса: иногда, как оказалось, гигантские планеты могут образовываться непосредственно из газового коллапса, говорят авторы исследования.

Чтобы обнаружить блуждающих, исследователи использовали ближний инфракрасный тепловизор и бесщелевой спектрограф JWST (NIRISS), чтобы заглянуть сквозь газовые облака и проанализировать инфракрасный световой профиль каждого объекта в видимой части звездного скопления. Используя этот метод, исследователи также обнаружили ряд коричневых карликов — странных объектов, которые массивнее крупнейших планет, но меньше самых маленьких звезд. Фактически это нечто среднее между ними обоими: уже не планета, поскольку это горячий объект со слабым свечением, но еще не звезда, поскольку нужная для этого критическая масса не была набрана.

Мы использовали беспрецедентную чувствительность Вебба в инфракрасном диапазоне волн для поиска самых слабых элементов молодого звездного скопления, стремясь решить фундаментальный вопрос в астрономии: насколько легкий объект может сформироваться как звезда?

– добавил Рэй Джаявардхана, проректор и астрофизик из Университета Джона Хопкинса и еще один автор исследования.

Оказывается, что маленькие свободно плавающие объекты, которые формируются как звезды, перекрывают по массе гигантские экзопланеты, вращающиеся вокруг соседних звезд. Почему они не начинают превращаться в коричневых карликов, непонятно.

Другие случаи

Это не первый случай, когда JWST обнаруживает свободно плавающие планеты в космосе. Самый большой улов был сделан в 2023 году, когда 42 пары газовых гигантов — известных как бинарные объекты с массой Юпитера или JUMBO – наблюдали во время их дрейфования в туманности Ориона. Эти объекты размывают границы между тем, что является планетой, а что нет, поскольку многие их массы пересекаются с массами газовых гигантов и коричневых карликов.

"Вполне вероятно, что такая пара образовалась так же, как и двойные звездные системы, из облака, фрагментировавшегося во время сжатия. Разнообразие систем, которые создала природа, впечатляет и подталкивает нас к совершенствованию наших моделей формирования звезд и планет", – подытожил Джаявардхана.

Исследователи заявили, что их следующими шагами будут наблюдения за объектами с помощью JWST, изучение их атмосфер и составов, чтобы получить подсказки об их формировании и то, чем они отличаются от других космических объектов.