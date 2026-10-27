Старый телескоп вышел из-под контроля и падает на планету: кому грозит опасность

Легендарный космический телескоп Swift, который почти 22 года исследовал самые мощные взрывы во Вселенной, сходит с орбиты и вскоре неконтролируемо упадет на Землю. В американском космическом агентстве NASA уверяют, что угроз для людей практически нет.

Почему падение аппарата стало неизбежным

Как пишет издание Clarín, космическая обсерватория провела последнее наблюдение 20 октября, когда уже находилась на высоте менее 275 километров. В таких разреженных слоях атмосферы сопротивление воздуха больше не позволяет приборам удерживать стабильную фокусировку на выбранных целях.

Еще в августе специалисты NASA подтвердили, что возвращение аппарата произойдет бесконтрольно в течение ближайших недель. Большая часть конструкции просто сгорит при вхождении в атмосферу, хотя отдельные прочные детали могут достичь поверхности планеты. Несмотря на это, агентство считает крайне маловероятным падение обломков в зоне проживания людей.

Из-за особенностей наклона орбиты фрагменты могут упасть только в определенной полосе, охватывающей территорию от центральных районов Мексики до значительной части Южной Америки и акватории Мирового океана. Неминуемым сход с орбиты стал после того, как NASA и американская компания Katalyst Space провалили спасательную операцию и отказались от дальнейших попыток. Роботизированный аппарат LINK, выведенный в космос в июле, должен был поднять телескоп выше, однако сам вышел из строя.

Научное наследие телескопа Swift

Обсерваторию запустили в ноябре 2004 года для первоначальной работы в течение двух лет, но она успешно прослужила более двух десятилетий. Телескоп зафиксировал более 2000 гамма-вспышек – самых мощных взрывов во Вселенной – и отследил более 1400 сверхновых звезд. На основе этих наблюдений ученые опубликовали около 7000 научных статей.

Swift должен был обнаруживать и определять координаты гамма-вспышек, передавать их местоположение другим обсерваториям, а затем наводить собственные телескопы, чтобы зафиксировать точку до затухания послесвечения. Обычно на это уходила примерно минута,

– прокомментировал главный исследователь миссии Брэдли Сенко.

Его скорость позволила еще в 2005 году впервые зафиксировать послесвечение короткой вспышки, которая длилась всего 0,03 секунды. Это событие подтвердило гипотезу о том, что такие вспышки возникают во время слияния двух нейтронных звезд.

Swift оставил после себя общедоступный архив объемом примерно 12 терабайт, содержащий более 1,5 миллиона снимков. В настоящее время ученые NASA анализируют возможности других действующих миссий, чтобы заменить уникальную способность обсерватории мгновенно реагировать на космические явления.