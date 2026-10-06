Древний кратер может быть связан с одним из крупнейших вымираний в истории

Под поверхностью штата Оклахома скрывается метеоритный кратер, который десятилетиями вводил ученых в заблуждение. Новое исследование позволило уточнить его возраст и связать космический удар с одним из самых масштабных вымираний в истории нашей планеты.

Ошибка продолжительностью в сто миллионов лет

Гигантская структура диаметром около 16 километров находится непосредственно под городком Эймс. Она скрыта под толщей осадочных пород глубиной 2,7 километра, поэтому специалисты обнаружили ее только в 1991 году с помощью сейсмического зондирования. Первоначальные оценки возраста основывались на находке зуба древнего угреобразного существа – конодонта – в породе на месте падения. Из-за этого ученые считали, что кратер образовался 467,5 миллиона лет назад во время ордовикской метеоритной бомбардировки. Однако новое тщательное исследование показало, что этот вывод был ошибочным, пишет Space.

Команда ученых под руководством Элизабет Катлос из Техасского университета в Остине выяснила, что на самом деле возраст кратера составляет 370 миллионов лет. Это делает его почти на 100 миллионов лет моложе, чем считалось ранее. Таким образом, падение метеорита совпадает по времени с позднедевонским массовым вымиранием, известным также как вымирание на границе франского и фаменского ярусов. Эта катастрофа уничтожила около 40% всех морских видов на Земле.

Чтобы установить точную дату, геологи использовали кристаллы циркона. При образовании этот силикатный минерал содержит уран и торий, но полностью вытесняет атомы свинца. Со временем изотопы урана радиоактивно распадаются на свинец, поэтому его количество в кристалле четко указывает на его возраст. Огромное давление от удара астероида привело к образованию новых кристаллов циркона. Совместно со специалистами Космического центра имени Джонсона NASA исследователи проанализировали микроскопические структуры с помощью катодолюминесценции и дифракции отраженных электронов. Все измерения однозначно указывали на более поздний возраст падения.

Оказалось, что ископаемый зуб конодонта попал в породу задолго до катастрофы, а мощный взрыв просто перемешал древние слои. Несмотря на то, что сам по себе удар астероида в Оклахоме не мог вызвать глобальное вымирание, он стал одним из сопутствующих факторов наряду с падением уровня кислорода, супервулканизмом и возможной вспышкой сверхновой.

Скрытое богатство под древним морем

Когда 370 миллионов лет назад астероид упал на Землю, территория современной Оклахомы находилась под толщей мелководного моря. Именно воды этого моря впоследствии отложили 2,7 километра осадочных пород, которые надежно погребли кратер. Космический удар раздробил земную кору под кратером и создал многочисленные трещины. Через эти разломы на поверхность поднялись нефть и природный газ.

Геологи опубликовали свои выводы в журнале "Meteoritics and Planetary Science". Скважины, пробуренные рабочими на глубину трех километров внутри кратера, позволили обнаружить богатые месторождения. Начиная с 1991 года, из этого места добыли 17,4 миллиона баррелей нефти и 2,25 миллиарда кубических метров природного газа. Ученые надеются провести аналогичный анализ кристаллов на других кратерах континента, чтобы более точно восстановить хронологию крупнейших катастроф в истории Земли.