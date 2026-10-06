Помилка тривалістю в сотню мільйонів років

Гігантська структура діаметром близько 16 кілометрів лежить безпосередньо під містечком Еймс. Вона захована під товщею осадових порід глибиною 2,7 кілометра, тому фахівці знайшли її лише у 1991 році за допомогою сейсмічного зондування. Першочергові оцінки віку базувалися на знахідці зуба стародавньої вугроподібної істоти конодонта в породі на місці падіння. Через це науковці вважали, що кратер виник 467,5 мільйона років тому під час Ордовицького метеоритного бомбардування. Проте нове ретельне дослідження показало, що той висновок був хибним, пише Space.

Команда науковців під керівництвом Елізабет Катлос із Техаського університету в Остіні з'ясувала, що насправді вік кратера становить 370 мільйонів років. Це робить його майже на 100 мільйонів років молодшим, ніж вважали раніше. Таким чином, падіння метеорита збігається в часі з Пізньодевонським масовим вимиранням, відомим також як вимирання на межі франського та фаменського ярусів. Ця катастрофа знищила близько 40% усіх морських видів на Землі.

Щоб установити точну дату, геологи використали кристали циркону. Під час формування цей силікатний мінерал містить уран і торій, але повністю виштовхує атоми свинцю. З часом ізотопи урану радіоактивно розпадаються на свинець, тому його кількість у кристалі чітко вказує на його вік. Шалений тиск від удару астероїда створив нові кристали циркону. Спільно з фахівцями Космічного центру імені Джонсона NASA дослідники проаналізували мікроскопічні структури за допомогою катодолюмінесценції та дифракції відбитих електронів. Усі вимірювання впевнено вказували на молодший вік падіння.

Виявилося, що викопний зуб конодонта потрапив у породу задовго до катастрофи, а потужний вибух просто перемішав давні шари. Попри те, що сам по собі удар астероїда в Оклахомі не міг спричинити глобальне вимирання, він став одним із супутніх факторів поряд із падінням рівня кисню, супервулканізмом та можливим спалахом наднової.

Приховане багатство під древнім морем

Коли 370 мільйонів років тому астероїд впав на Землю, територія сучасної Оклахоми лежала під товщею мілководного моря. Саме води цього моря згодом відклали 2,7 кілометра осадових порід, які надійно поховали кратер. Космічний удар розтрощив земну кору під кратером і створив численні тріщини. Через ці розломи вгору піднялися нафта й природний газ.

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Геологи опублікували свої висновки в журналі Meteoritics and Planetary Science. Свердловини, які робітники пробили на глибину трьох кілометрів усередині кратера, виявили багаті родовища. Починаючи з 1991 року, з цього місця видобули 17,4 мільйона барелів нафти та 2,25 мільярда кубічних метрів природного газу. Науковці сподіваються провести аналогічний аналіз кристалів на інших кратерах континенту, щоб точніше відтворити хронологію найбільших катастроф в історії Землі.