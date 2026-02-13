Кровавая Луна снова взойдет на небе: когда ждать единственное полное затмение в 2026 году

В начале марта 2026 года ночное небо изменится – Луна на час погрузится в тень Земли и приобретет темно-красный оттенок. Это будет единственное полное лунное затмение года и последняя возможность увидеть так называемую "Кровавую Луну" до 2028 года.

Когда и где будет видно полное затмение?

Полное лунное затмение произойдет в ночь со 2 на 3 марта 2026 года. Фаза полной Луны продлится 58 минут 19 секунд – с 11:04 до 12:03 по всемирному координированному времени (добавьте два часа для времени в Украине). Максимум затмения придется на 11:33 (13:33 в Украине). Общая продолжительность всех фаз составит 5 часов 39 минут, пишет 24 Канал.

Такое затмение возможно только во время полнолуния. В марте 2026 года полнолуние, известное как "Worm Moon" или Луна Червяка, наступит в 11:38 по всемирному координированному времени – примерно через полчаса после начала полной фазы.

Регионы полной видимости

Полностью Кровавая Луна будет видна из:

Восточной Азии.

Австралии.

Новой Зеландии.

Тихоокеанского региона.

Северной и Центральной Америки.

Крайнего запада Южной Америки.

В Европе, Африке и большей части Ближнего Востока затмение не будет видно – Луна будет находиться под горизонтом в течение всех фаз.

Видимость Кровавой Луны: смотрите видео

Видимость в разных регионах

Северная Америка:

Запад США и Канады увидит все фазы затмения.

Центральные регионы смогут наблюдать максимум и полную фазу, но не полный цикл от начала до конца.

На востоке Луна будет находиться низко над горизонтом и зайдет во время полноты.

Австралия и Новая Зеландия:

Восточная Австралия и Новая Зеландия увидят полное затмение от начала до конца.

В центральной и западной Австралии Луна взойдет уже частично затемненной, но полную фазу будет видно.

Азия:

Дальний восток Азии увидит все фазы.

Япония, Корея и восток Китая будут наблюдать полноту после восхода Луны.

В Индии полная фаза будет видимой только на северо-востоке, другие регионы увидят лишь частичные этапы.



Видимость затмения Луны в разных регионах / Time and Date

Почему Луна становится красной?

Во время полного затмения Земля полностью перекрывает прямой солнечный свет. Однако часть света проходит через атмосферу Земли. Синий спектр рассеивается, тогда как красный проходит дальше – именно он и придает Луне медный или темно-красный оттенок.

Советы по наблюдению

Лунное затмение - одно из самых простых и безопасных астрономических явлений для наблюдения - для этого не нужны специальные навыки или оборудование.

Очки для наблюдения за затмением не нужны: в отличие от солнечных затмений, Кровавую луну можно безопасно наблюдать невооруженным глазом.

Вы можете наблюдать Кровавую луну без оптических приборов, хотя бинокль или небольшой телескоп могут обнаружить тонкие цветовые изменения на поверхности Луны, когда она проходит через тень Земли.

Заранее проверьте прогноз погоды и убедитесь, что небо над вами будет чистым, поскольку облака могут легко заслонить затмение.

Найдите место с чистым горизонтом, особенно если вы наблюдаете из регионов, где затмение происходит во время восхода или захода Луны, таких как Восточная Азия, части Юго-Восточной Азии, восточная часть Северной Америки или западная часть Южной Америки. В этих регионах красная Луна будет очень низко над горизонтом, поэтому убедитесь, что здания, деревья или холмы не мешают вам наблюдать.

Чтобы получить полное впечатление, начните наблюдать по крайней мере за 30 минут до полного затмения, примерно в 10:30 UTC – во время частичной фазы, чтобы увидеть, как тень Земли медленно движется по Луне.

Когда будет следующее Кровавое затмение?

После марта 2026 года следующее полное лунное затмение произойдет только в ночь с 31 декабря 2028 года на 1 января 2029 года. В 2026 году еще будет частичное затмение, которое ожидается 27 – 28 августа, но полной фазы не будет.