Коли і де буде видно повне затемнення?

Повне місячне затемнення відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2026 року. Фаза повного Місяця триватиме 58 хвилин 19 секунд – з 11:04 до 12:03 за всесвітнім координованим часом (додайте дві години для часу в Україні). Максимум затемнення припаде на 11:33 (13:33 в Україні). Загальна тривалість усіх фаз становитиме 5 годин 39 хвилин, пише 24 Канал.

Таке затемнення можливе лише під час повного Місяця. У березні 2026 року повня, відома як "Worm Moon" або Місяць Черв'яка, настане о 11:38 за всесвітнім координованим часом – приблизно через пів години після початку повної фази.

Регіони повної видимості

Повністю Кривавий Місяць буде видно з:

Східної Азії.

Австралії.

Нової Зеландії.

Тихоокеанського регіону.

Північної та Центральної Америки.

Крайнього заходу Південної Америки.

У Європі, Африці та більшій частині Близького Сходу затемнення не буде видно – Місяць перебуватиме під горизонтом протягом усіх фаз.

Видимість Кривавого Місяця: дивіться відео

Видимість у різних регіонах

Північна Америка:

Захід США та Канади побачить усі фази затемнення.

Центральні регіони зможуть спостерігати максимум і повну фазу, але не повний цикл від початку до кінця.

На сході Місяць перебуватиме низько над горизонтом і зайде під час повноти.

Австралія та Нова Зеландія:

Східна Австралія та Нова Зеландія побачать повне затемнення від початку до кінця.

У центральній і західній Австралії Місяць зійде вже частково затемненим, але повну фазу буде видно.

Азія:

Далекий схід Азії побачить усі фази.

Японія, Корея та схід Китаю спостерігатимуть повноту після сходу Місяця.

В Індії повна фаза буде видимою лише на північному сході, інші регіони побачать лише часткові етапи.



Видимість затемнення Місяця у різних регіонах / Time and Date

Чому Місяць стає червоним?

Під час повного затемнення Земля повністю перекриває пряме сонячне світло. Проте частина світла проходить через атмосферу Землі. Синій спектр розсіюється, тоді як червоний проходить далі – саме він і надає Місяцю мідного або темно-червоного відтінку.

Поради щодо спостереження

Місячне затемнення — одне з найпростіших і найбезпечніших астрономічних явищ для спостереження — для цього не потрібні спеціальні навички чи обладнання.

Окуляри для спостереження за затемненням не потрібні: на відміну від сонячних затемнень, Кривавий місяць можна безпечно спостерігати неозброєним оком.

Ви можете спостерігати Кривавий місяць без оптичних приладів, хоча бінокль або невеликий телескоп можуть виявити тонкі колірні зміни на поверхні Місяця, коли він проходить через тінь Землі.

Заздалегідь перевірте прогноз погоди і переконайтеся, що небо над вами буде чистим, оскільки хмари можуть легко затулити затемнення.

Знайдіть місце з чистим горизонтом, особливо якщо ви спостерігаєте з регіонів, де затемнення відбувається під час сходу або заходу Місяця, таких як Східна Азія, частини Південно-Східної Азії, східна частина Північної Америки або західна частина Південної Америки. У цих регіонах червоний Місяць буде дуже низько над горизонтом, тому переконайтеся, що будівлі, дерева або пагорби не заважають вам спостерігати.

Щоб отримати повне враження, почніть спостерігати принаймні за 30 хвилин до повного затемнення, приблизно о 10:30 UTC – під час часткової фази, щоб побачити, як тінь Землі повільно рухається по Місяцю.

Коли буде наступний Кривавий місяць?

Після березня 2026 року наступне повне місячне затемнення відбудеться лише в ніч з 31 грудня 2028 року на 1 січня 2029 року. У 2026 році ще буде часткове затемнення, яке очікується 27 – 28 серпня, але повної фази не буде.