Кто-то оплатил проезд в транспорте старинной монетой возрастом 2000 лет

Это в 1950-х годах кассир транспортной службы английского города Лидс обнаружил среди денег, которые он собрал за день, странную металлическую монету. То, что сначала могло показаться иностранной валютой или подделкой, оказалось артефактом, отчеканенным античной цивилизацией еще до появления современных государств.

Находка десятилетиями хранилась в частной коллекции. Теперь она попала в руки специалистов и наконец раскрыла свою настоящую историю, пишет Arkeonews.

Откуда взялась таинственная монета?

Это необычное путешествие сквозь время началось в середине прошлого века, когда Джеймс Эдвардс занимал должность главного кассира компании Leeds City Transport. Его ежедневная работа заключалась в сборе и подсчете денег, которые сдавали водители автобусов и трамваев в конце своих смен.

Среди огромного количества британских пенсов и шиллингов человек время от времени находил предметы, которые невозможно было официально зачислить на баланс предприятия: фальшивки, поврежденные деньги или иностранную валюту.

Вместо того, чтобы просто избавиться от ненужных монет, Джеймс забирал их домой как интересные сувениры для своего внука Питера. Тот воспринимал эти безделушки как настоящие сокровища и бережно хранил их в небольшом деревянном сундуке.

Эта коллекция случайных находок пролежала нетронутой более 70 лет, пишет городской совет Лидса. Лишь спустя десятилетия Питер Эдвардс, которому сейчас уже 77 лет, решил подробнее исследовать один из металлических дисков, имевший особенно необычные надписи и изображения.



Монета, которой рассчитались в транспорте / Фото городского совета Лидса

Что же это на самом деле?

Результаты его собственных поисков и дальнейшая экспертиза специалистов музеев Лидса ошеломили всех. Оказалось, что монета была отчеканена в 1 веке до нашей эры в городе Гадир (современный Кадис), что в испанском регионе Андалусия. В то время это было финикийское поселение, которое впоследствии перешло под контроль Карфагена после Первой Пунической войны в начале 3 века до нашей эры, а позже стало частью Римской империи.

Внешний вид монеты является ярким свидетельством культурного обмена тех времен. На аверсе изображено лицо бога Мелькарта – главного божества финикийских городов Тир, Карфаген и Гадир. Он представлен в головном уборе из львиной шкуры, что делает его очень похожим на древнегреческого героя Геракла. Такое использование греческой иконографии на финикийских деньгах было продуманным шагом, чтобы сделать валюту более узнаваемой и привлекательной для тогдашних торговцев.

На оборотной стороне монеты изображены два синих тунца, символизирующие развитую рыбную промышленность античного Гадира.



Монета, которой рассчитались в транспорте / Фото городского совета Лидса

Как монета оказалась в автобусе?

Вопрос о том, как именно этот артефакт оказался в кассе британского автобуса в 1950-х годах, остается открытым. Питер Эдвардс предполагает, что монету мог привезти кто-то из солдат, возвращавшихся домой после Второй мировой войны из стран Средиземноморья. В тот период солдаты часто привозили мелкие иностранные деньги как память о службе.

Вероятно, кто-то из жителей Лидса впоследствии ошибочно использовал этот античный раритет вместо обычной британской монеты, чтобы оплатить свой билет.

Осознавая историческую значимость семейной достопримечательности, Питер решил передать ее в Leeds Museums and Galleries. Он убежден, что его дед гордился бы тем, что этот предмет вернулся в Лидс, но теперь уже как объект для научного изучения.



Монета, которой рассчитались в транспорте / Фото городского совета Лидса

Куратор направления археологии Кэт Бакстер подтвердила подлинность и возраст монеты, отметив, что она станет важной частью коллекции античных валют в Центре открытий Лидса.

Представители городского совета Лидса подчеркнули, что задача музеев заключается не только в охране предметов, но и в сохранении подобных невероятных историй, которые вдохновляют искать следы прошлого в самых неожиданных местах.