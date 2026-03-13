Знахідка десятиліттями зберігалась у приватній колекції. Тепер вона потрапила до рук фахівців і нарешті розкрила свою справжню історію, пише Arkeonews.

Дивіться також У купі сміття знайшли старовинний документ, який підтверджує існування людини з легенд

Звідки взялася таємнича монета?

Ця незвичайна подорож крізь час почалася в середині минулого століття, коли Джеймс Едвардс обіймав посаду головного касира компанії Leeds City Transport. Його щоденна робота полягала у зборі та підрахунку грошей, які здавали водії автобусів і трамваїв наприкінці своїх змін.

Серед величезної кількості британських пенсів та шилінгів чоловік час від часу знаходив предмети, які неможливо було офіційно зарахувати на баланс підприємства: фальшивки, пошкоджені гроші або іноземну валюту.

Замість того, щоб просто позбутися непотрібних монет, Джеймс забирав їх додому як цікаві сувеніри для свого онука Пітера. Той сприймав ці дрібнички як справжні скарби й дбайливо зберігав їх у невеликій дерев'яній скрині.

Ця колекція випадкових знахідок пролежала недоторканою понад 70 років, пише міська рада Лідса. Лише через десятиліття Пітер Едвардс, якому зараз уже 77 років, вирішив детальніше дослідити один із металевих дисків, що мав особливо незвичні написи та зображення.



Монета, якою розрахувалися в транспорті / Фото міської ради Лідса

Що ж це насправді?

Результати його власних розшуків та подальша експертиза фахівців музеїв Лідса приголомшили всіх. Виявилося, що монета була викарбувана у 1 столітті до нашої ери в місті Гадір (сучасний Кадіс), що в іспанському регіоні Андалусія. На той час це було фінікійське поселення, яке згодом перейшло під контроль Карфагена після Першої Пунічної війни на початку 3 століття до нашої ери, а пізніше стало частиною Римської імперії.

Зовнішній вигляд монети є яскравим свідченням культурного обміну тих часів. На аверсі зображено обличчя бога Мелькарта – головного божества фінікійських міст Тір, Карфаген і Гадір. Він представлений у головному уборі з лев'ячої шкури, що робить його дуже схожим на давньогрецького героя Геракла. Таке використання грецької іконографії на фінікійських грошах було продуманим кроком, щоб зробити валюту більш впізнаваною та привабливою для тогочасних торговців.

На зворотному боці монети зображені два сині тунці, що символізували розвинену рибну промисловість античного Гадіра.



Монета, якою розрахувалися в транспорті / Фото міської ради Лідса

Як монета опинилася в автобусі?

Питання про те, як саме цей артефакт опинився в касі британського автобуса в 1950-х роках, залишається відкритим. Пітер Едвардс припускає, що монету міг привезти хтось із солдатів, які поверталися додому після Другої світової війни з країн Середземномор'я. У той період солдати часто привозили дрібні іноземні гроші як пам'ять про службу.

Ймовірно, хтось із мешканців Лідса згодом помилково використав цей античний раритет замість звичайної британської монети, щоб оплатити свій квиток.

Усвідомлюючи історичну значущість родинної пам'ятки, Пітер вирішив передати її до Leeds Museums and Galleries. Він переконаний, що його дід пишався б тим, що цей предмет повернувся до Лідса, але тепер уже як об'єкт для наукового вивчення.



Монета, якою розрахувалися в транспорті / Фото міської ради Лідса

Кураторка напрямку археології Кет Бакстер підтвердила автентичність і вік монети, зазначивши, що вона стане важливою частиною колекції античних валют у Центрі відкриттів Лідса.

Представники міської ради Лідса підкреслили, що завдання музеїв полягає не лише в охороні предметів, а й у збереженні подібних неймовірних історій, які надихають шукати сліди минулого в найнесподіваніших місцях.