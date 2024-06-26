Жуткое видео показывает, как купол самолета отрывается прямо в полете

Поломка любого транспортного средства может быть неудобной и даже страшной при определенных обстоятельствах. Но можно только представить, что чувствует человек, у которого буквально отпадает крыша во время полета в самолете. Однако женщина, которая управляла таким самолетом в Нидерландах, сохранила удивительное спокойствие, снимая все на камеру.

Как это было

Женщина из Нидерландов поделилась видеозаписью инцидента в эти выходные, но она говорит, что на самом деле все произошло несколько лет назад, когда она выполняла фигуры высшего пилотажа на своем самолете Extra 330LX. Мы можем видеть, как в начале ролика Наринэ Мелкумджан закрывает купол самолета, поднимается в небо, но совсем скоро он открывается, оставляя ее бороться с сильным потоком ветра.

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Судя по всему, после прохождения крутого виража открылся замок купола, который летчица, возможно, закрыла не до конца. Мы видим, что сначала она хочет снова его поднять, однако быстро понимает, что стекло разбилось и упало вниз, и уже не защитит ее.

Наринэ Мелкумджан не растерялась и немедленно направила самолет к посадочной полосе.

Смотрите, как купол самолета открылся прямо во время полета: видео

Владелица самолета рассказывает, что из-за внезапной потери купола ей было трудно дышать и видеть, когда она продолжала управлять. Кроме того, из-за сильного шума она почти ничего не слышала, однако смогла расслышать, как ее тренер по радио повторял: "Просто продолжай лететь".

Несмотря на все, ей удалось благополучно вернуться на землю через несколько минут. Она добавляет, что ее зрение полностью вернулось к норме только через 28 часов, после того, как она пережила это испытание.

Штифт для фиксации купола не был в заблокированном положении, и я не заметила этого во время проверок. Я также допустила ошибку, отправившись на сборы сразу после выздоровления от COVID, не дав своему организму достаточно времени, чтобы полностью восстановить силы. Кроме того, полет без защитных очков сделал все еще более сложным, чем это уже было,

– говорит Наринэ Мелкумджан.

Летчица надеется, что, поделившись видео и деталями своего травматического опыта с другими начинающими пилотами, она сможет напомнить им быть более осторожными и внимательными во время полетов, и призывает пилотов тщательно проходить все предполетные проверки.