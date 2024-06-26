Як це було

Жінка з Нідерландів поділилася відеозаписом інциденту цими вихідними, але вона каже, що насправді все сталося кілька років тому, коли вона виконувала фігури вищого пілотажу на своєму літаку Extra 330LX. Ми можемо бачити, як на початку ролика Наріне Мелкумджан закриває купол літака, піднімається в небо, але зовсім скоро він відкривається, залишаючи її боротися з сильним потоком вітру.

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Судячи з усього, після проходження крутого віражу відкрився замок купола, який льотчиця, можливо, закрила не до кінця. Ми бачимо, що спочатку вона хоче знову його підняти, однак швидко розуміє, що скло розбилося й посипалося вниз, тож уже не захистить її.

Наріне Мелкумджан не розгубилася й негайно спрямувала літак до посадкової смуги.

Дивіться, як купол літака відкрився прямо під час польоту: відео

Власниця літака розповідає, що через раптову втрату купола їй було важко дихати й бачити, коли вона продовжувала керувати. Крім того, через сильний шум вона майже нічого не чула, однак змогла розчути, як її тренер по радіо повторював: "Просто продовжуй летіти".

Попри все, їй вдалося благополучно повернутися на землю через кілька хвилин. Вона додає, що її зір повністю повернувся до норми лише через 28 годин після того, як вона пережила це випробування.

Штифт для фіксації купола не був у заблокованому положенні, і я не помітила цього під час перевірок. Я також припустилася помилки, вирушивши на збори відразу після одужання від COVID, не давши своєму організму достатньо часу, щоб повністю відновити сили. Крім того, політ без захисних окулярів зробив усе ще складнішим, ніж це вже було,

– каже Наріне Мелкумджан.

Льотчиця сподівається, що, поділившись відео та деталями свого травматичного досвіду з іншими пілотами-початківцями, вона зможе нагадати їм бути більш обережними та уважними під час польотів, і закликає пілотів ретельно проходити всі передпольотні перевірки.