Как создать безымянную папку на iPhone или iPad

Упорядочение домашнего экрана на вашем iPhone или iPad часто означает создание папок для группировки похожих приложений. Однако iOS обычно присваивает название по умолчанию каждой папке, и не позволяет оставлять название пустым. Существует хитрый обходной способ для создания такой папки.

Для чего это нужно? Все просто, папка без имени превратит ваш рабочий стол в опрятное место из аккуратных плиток, которые не будут портить названия. Как сделать ваш главный экран менее загроможденным читайте далее в новых советах от Техно 24.

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Пошаговая инструкция

Для начала вам нужно приложение из категории "Еда и напитки" в App Store. Если у вас уже есть такая программа, вы можете пропустить эту часть. Для этого примера мы используем приложение OpenTable.

Далее нам нужно создать папку нажав и удерживая значок программы OpenTable, пока в верхнем левом углу значка не появится круглая кнопка "x".

Удерживайте палец на иконке программы и перетащите ее на иконку другой программы, например, Game Center, чтобы создать новую папку.

Очень важно перетаскивать иконку программы из категории "Еда и напитки" (OpenTable) на иконку другого приложения, а не наоборот. Это гарантирует, что папка останется без названия. Если вы измените порядок, имя папки по умолчанию будет соответствовать категории другого приложения.

Если вы все сделали правильно, папка будет создана без названия. Нажмите в любом месте за пределами новой папки на главном экране, чтобы закрыть ее.

Теперь вы можете перетащить больше значков приложений в безымянную папку. При желании вы можете удалить приложение из категории "Еда и напитки" из папки или деинсталлировать его, если оно вам больше не нужно.

Сохранение приложения может быть полезным, если вы планируете создать больше безымянных папок в будущем.

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Этот лайфхак поможет вам упорядочить главный экран с помощью безымянных папок, и очистить ваше устройство, что повлияет на удобство пользования.