Вот исчерпывающее руководство от Техно 24 о том, какие телевизоры поддерживают Apple AirPlay и как проверить, совместим ли ваш телевизор.

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Какие телевизоры поддерживают AirPlay

Телевизоры LG с AirPlay

В линейке телевизоров LG заметна поддержка AirPlay, начиная с бюджетных UHD-моделей и заканчивая премиальными OLED-сериями. Поддерживаемые модели включают:

LG OLED: 2018 года выпуска и более новые модели, такие как серии B8, C8, C4, G4 и E8.

2018 года выпуска и более новые модели, такие как серии B8, C8, C4, G4 и E8. LG NanoCell : 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии SM99, SM95, SM90, SM86 и SM81.

: 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии SM99, SM95, SM90, SM86 и SM81. LG UHD TV : 2018 года выпуска и новые модели, такие как UK62 и выше, а также серия UK7.

: 2018 года выпуска и новые модели, такие как UK62 и выше, а также серия UK7. LG Super UHD: 2016 года выпуска и новые модели, в частности серии UH95, UH85, UH77 и UH76.

Телевизоры Samsung с AirPlay

Samsung предлагает различные модели телевизоров со встроенной поддержкой AirPlay, начиная с моделей, выпущенных в 2017 году. Поддерживаемые модели включают:

Samsung QLED 4K : 2018 года выпуска и новые модели, такие как серии Q6, Q7, Q8 и Q9.

: 2018 года выпуска и новые модели, такие как серии Q6, Q7, Q8 и Q9. Samsung QLED 8K : 2019 года выпуска и более новые модели, включая серию Q9.

: 2019 года выпуска и более новые модели, включая серию Q9. Samsung UHD : 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии 6, 7 и 8.

: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии 6, 7 и 8. Samsung FHD/HD : 2018 года выпуска и более новые модели, включая 4 и 5 серии.

: 2018 года выпуска и более новые модели, включая 4 и 5 серии. Samsung Serif : 2019 года выпуска и более новые модели.

: 2019 года выпуска и более новые модели. Samsung The Frame: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серию The Frame LS03B.

Телевизоры Sony с AirPlay

Sony также имеет ряд моделей, которые поддерживают AirPlay, начиная с 2018 года. Поддерживаемые модели включают:

Sony A : 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии A9F, A9G, A9S и A95L.

: 2018 года выпуска и более новые модели, включая серии A9F, A9G, A9S и A95L. Sony X : 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии X85G, X95G и X80H.

: 2019 года выпуска и новые модели, в частности серии X85G, X95G и X80H. Sony Z: 2018 года выпуска и новые модели, в частности серии Z9F, Z9G, Z8H и Z9J.

Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор AirPlay

Если вы не уверены, поддерживает ли ваш телевизор AirPlay, выполните эти шаги, чтобы проверить:

1. С помощью пульта дистанционного управления

Нажмите кнопку Источник на пульте дистанционного управления.

Выберите Редактирование.

В горизонтальном меню проверьте, указан ли AirPlay в качестве одного из вариантов ввода.

2. Использование настроек телевизора

Перейдите в Настройки на телевизоре.

Найдите AirPlay среди доступных опций.

Если AirPlay есть в списке, ваш телевизор его поддерживает. Если нет, то нет.

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Хотя этот материал охватывает основные бренды, такие как LG, Samsung и Sony, многие другие бренды телевизоров также предлагают модели с поддержкой AirPlay.

Относительно брендов, не указанных здесь, вы можете проверить технические характеристики конкретной модели в Интернете или в руководстве пользователя, что прилагается к телевизору. Это гарантирует, что вы сможете наслаждаться бесперебойным соединением с устройствами Apple.