Land Ark представила уникальный туристический прицеп для путешествий и жизни за городом

Компания Land Ark RV, известная своей смесью крошечных домов и кемпинговых прицепов, представила новый тревел-трейлер с многофункциональным дизайном. Это практически квартира на колесах с самыми современными функциями ориентированными на автономность и самодостаточность.

Хотя компания Land Ark все еще дорабатывает окончательные технические характеристики, она видит свой тревел-трейлер как образец самодостаточности. Прицеп также планируют оборудовать солнечной энергетической системой, пока выбирая между 1200-ваттным массивом передовых, теневыносливых панелей и более традиционным 3800-ваттным массивом.

Между тем Rivian хочет превратить свои электрические пикапы в полноценные кемперы с кроватью и палаткой

Последняя будет работать в паре с литиевыми батареями емкостью примерно 600 А-ч, что обеспечит достаточный запас энергии для экскурсий, которые не зависят от электросети.

По обеспечению водой, то тревел-трейлер будет иметь значительный 378-литровый бак, дополненный системой сбора дождевой воды. К этому добавится многоступенчатая система фильтрации, способна обеспечить чистую воду для всех нужд.

Дизайн и функциональность

Дизайнерский дух Land Ark просматривается в характерном, остроугольном внешнем виде тревел-прицепа.

Черный гофрированный алюминиевый корпус излучает современность и долговечность, а откидная передняя палуба с внешним освещением предлагает отличное место для отдыха снаружи.

Внутри кухня стратегически расположена напротив входа на палубу и оснащена индукционной плитой с двумя конфорками, конвекционной/микроволновой печью, раковиной из нержавеющей стали с выдвижным краном и 150-литровым яхтенным холодильником/морозильной камерой с двумя ящиками.

Откидная столешница увеличивает пространство для приготовления пищи, что делает ее идеальной для нескольких пользователей.

Места хватит для всего / Фото Land Ark

Универсальная задняя зона отдыха днем служит обеденной зоной и зоной для просмотра телевизора, а ночью превращается в двухъярусную кровать. Стол на пьедестале опускается, образуя нижнее спальное место, в то время, как верхнее спальное место опускается сверху, открывая вид на верхнюю мансардную крышу.

В передней главной спальне расположена кровать Мерфи с интегрированным рабочим местом, что обеспечивает функциональное офисное пространство, когда кровать сложена. Пуф с внутренним хранилищем служит сиденьем для письменного стола, сохраняя рабочую среду свободной от беспорядка.

Интеллектуальное использование пространства

Більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

Инновационный дизайн ванной комнаты предусматривает раздельное планирование, которое переходит в прихожую. Двери шкафа открываются, чтобы увеличить ванную комнату, а двери спальни завершают пространство, предлагая достаточно места для туалета и туалетного столика, отделенного от душевой кабины.



Компактное жилье на колесах / Фото Land Ark

Безводный туалет работает по принципу сжигания отходов, превращая их в пепел с помощью электричества и пропана. Это устраняет потребность в специальном резервуаре для воды и облегчает очистку от отходов.

Дополнительные удобства включают электрическую систему кондиционирования и автоматическое выравнивание. Тревел-прицеп предназначен для пересеченной местности на 34-дюймовых шинах повышенной проходимости, поддерживаемых независимой подвеской с двумя безосевыми рессорами.

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Доступность и цена

Land Ark планирует выпустить ограниченную серию тревел-трейлеров по цене от 220000 долларов. Потенциальные покупатели могут зарезервировать место в списке ожидания. А когда трейлер станет доступным для покупки, пока неизвестно.