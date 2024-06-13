Хоча компанія Land Ark все ще допрацьовує остаточні технічні характеристики, вона бачить свій тревел-трейлер як зразок самодостатності. Причіп також планують обладнати сонячною енергетичною системою, наразі обираючи між 1200-ватним масивом передових, тіньовитривалих панелей та більш традиційним 3800-ватним масивом.

Тим часом Rivian хоче перетворити свої електричні пікапи на повноцінні кемпери з ліжком і наметом

Остання буде працювати в парі з літієвими батареями ємністю приблизно 600 А-год, що забезпечить достатній запас енергії для екскурсій, які не залежать від електромережі.

Щодо забезпечення водою, то тревел-трейлер матиме значний 378-літровий бак, доповнений системою збору дощової води. До цього додасться багатоступенева система фільтрації, здатна забезпечити чисту воду для всіх потреб.

Дизайн і функціональність

Дизайнерський дух Land Ark проглядається в характерному, гострокутному зовнішньому вигляді тревел-причепа.

Чорний гофрований алюмінієвий корпус випромінює сучасність і довговічність, а відкидна передня палуба з зовнішнім освітленням пропонує чудове місце для відпочинку назовні.

Всередині кухня стратегічно розташована навпроти входу на палубу і оснащена індукційною плитою з двома конфорками, конвекційною/мікрохвильовою піччю, раковиною з нержавіючої сталі з висувним краном і 150-літровим яхтовим холодильником/морозильною камерою з двома ящиками.

Відкидна стільниця збільшує простір для приготування їжі, що робить її ідеальною для кількох користувачів.

Місця вистачить для всього / Фото Land Ark

Універсальна задня зона відпочинку вдень слугує обідньою зоною та зоною для перегляду телевізора, а вночі перетворюється на двоярусне ліжко. Стіл на п'єдесталі опускається, утворюючи нижнє спальне місце, в той час, як верхнє спальне місце опускається зверху, відкриваючи вид на верхній мансардний дах.

У передній головній спальні розташоване ліжко Мерфі з інтегрованим робочим місцем, що забезпечує функціональний офісний простір, коли ліжко складено. Пуф з внутрішнім сховищем слугує сидінням для письмового столу, зберігаючи робоче середовище вільним від безладу.

Більшість сучасних компактних кросоверів мають лише передній привід. Але ж ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись за будь-якої погоди! В цьому сегменті хороший варіант авто SUZUKI, де повний привід є навіть в базі. SUZUKI S-CROSS 2024 року оснащується системою ALLGRIP SELECT, яка має яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

Інтелектуальне використання простору

Інноваційний дизайн ванної кімнати передбачає роздільне планування, яке переходить у передпокій. Двері шафи відчиняються, щоб збільшити ванну кімнату, а двері спальні завершують простір, пропонуючи достатньо місця для туалету та туалетного столика, відокремленого від душової кабіни.



Компактне житло на колесах / Фото Land Ark

Безводний туалет працює за принципом спалювання відходів, перетворюючи їх на попіл за допомогою електрики та пропану. Це усуває потребу в спеціальному резервуарі для води та полегшує очищення від відходів.

Додаткові зручності включають електричну систему кондиціонування та автоматичне вирівнювання. Тревел-причіп призначений для пересіченої місцевості на 34-дюймових шинах підвищеної прохідності, що підтримуються незалежною підвіскою з двома безосьовими ресорами.

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Доступність та ціна

Land Ark планує випустити обмежену серію тревел-трейлерів за ціною від 220000 доларів. Потенційні покупці можуть зарезервувати місце в списку очікування. А коли трейлер стане доступним для покупки, наразі невідомо.